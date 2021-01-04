  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:28
  • |
  • Son Güncelleme:

Son dakika: Berat Özdemir için Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de devrede

Son dakika: Berat Özdemir için Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de devrede

Paylaş

Sabah

Trabzonspor'la anlaştığı öne sürülen, hatta Gençlerbirliği cephesinden konuyla ilgili resmi açıklama da gelen Berat Özdemir'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. 22 yaşındaki ön libero için Bordo-Mavililerin ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de devreye girdi. Başkent ekibi, başarılı futbolcu için 3 milyon euro talep ediyor.

Devre arası transfer döneminin açılmasına 1 gün kala Berat Özdemir'in talipleri artmaya başladı. Başarılı ön libero için Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Medipol Başakşehir de nabız yoklamaya başladı.

TRABZONSPOR’UN ARDINDAN DİĞER BÜYÜKLER DE DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor'un ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir de 22 yaşındaki defansif orta sahanın talipleri arasına girdi. Gençlerbirliği'nden alınan bilgiye göre, henüz hiçbir kulüple resmi veya prensip anlaşması yapılmadı.

3 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

4 kulüp de Berat'ın durumu için nabız yoklarken, Başkent ekibi 3 milyon euroluk bonservis talep ettiklerini tüm kulüplere iletti ancak henüz bir anlaşma çıkmadı. Fenerbahçe cephesinde de bekleyiş hakim.

FENERBAHÇE YAPILACAK SATIŞA GÖRE HAREKET EDECEK

Sarı-lacivertlilerin bir satış yapması halinde orta alan transferine sıcak baktığı kaydedildi. Stoper ve kanat transferleri konusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya, yapılacak satışa göre santrfor ve orta alan için de girişim yapabilecek. Satılacak oyuncunun mevkisine göre de strateji değişebilecek.

KADROYA ALINMADI

Öte yandan Berat, dün takımının Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Sebebinin ise transfer görüşmeleri olduğu iddia edildi.

MEHMET SOYLU ‘SATILDI’ DEMİŞTİ

Öte yandan Gençlerbirliği Kongre Üyesi Mehmet Soylu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar Berat hakkında bilgi vereyim. Berat satıldı. 2.5 milyon euro bedel karşılığında. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak. Gelen para yabancı topçular üzerinden birilerinin cebine gidecek. Bizler iki maç yenince susacağız. Durum bu” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Özeti

Trabzonspor'la anlaştığı öne sürülen, hatta Gençlerbirliği cephesinden konuyla ilgili resmi açıklama da gelen Berat Özdemir'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. 22 yaşındaki ön libero için Bordo-Mavililerin ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de devreye girdi. Başkent ekibi, başarılı futbolcu için 3 milyon euro talep ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Gözler TFF'de! Harcama limitleri belli oluyor
Gözler TFF'de! Harcama limitleri belli oluyor

Gözler TFF'de! Harcama limitleri belli oluyor

Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı için flaş yorum
Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı için flaş yorum

Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı için flaş yorum

Doğan değil Kartal!
Doğan değil Kartal!

Doğan değil Kartal!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci yaşanıyor
Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci yaşanıyor

Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci yaşanıyor

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 Ocak Salı günü İstanbul'a dönecek.

Galatasaray-Antalya maçında küfür protokolü karıştırdı
Galatasaray-Antalya maçında küfür protokolü karıştırdı

Galatasaray-Antalya maçında küfür protokolü karıştırdı

Antalya maçında, Emre Kılınç'ın atılması sonrasında Galatasaraylı yöneticinin küfürleri, TFF yöneticisi İsmail Erdem'instadı terk etmesine yol açtı. Ali Düşmez ise, “Ben başkanvekiliyim. TFF'yi temsil ediyorum” diyerek karşılaşmanın sonunu bekledi.

Aybaba'dan istifa açıklaması
Aybaba'dan istifa açıklaması

Aybaba'dan istifa açıklaması

Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Samet Aybaba Beşiktaş mağlubiyetinin ardından istifa etti.

TFF 1. Lig'de Giresun fırtınası
TFF 1. Lig'de Giresun fırtınası

TFF 1. Lig'de Giresun fırtınası

Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.

Sergen Yalçın, kaç takviye istediğini açıkladı
Sergen Yalçın, kaç takviye istediğini açıkladı

Sergen Yalçın, kaç takviye istediğini açıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.

Beşiktaş, 360 dakikadır gol yemiyor
Beşiktaş, 360 dakikadır gol yemiyor

Beşiktaş, 360 dakikadır gol yemiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 maçında kalesinde gol görmeden kazandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.