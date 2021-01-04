Son dakika: Berat Özdemir için Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de devrede

Devre arası transfer döneminin açılmasına 1 gün kala Berat Özdemir'in talipleri artmaya başladı. Başarılı ön libero için Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Medipol Başakşehir de nabız yoklamaya başladı.
TRABZONSPOR’UN ARDINDAN DİĞER BÜYÜKLER DE DEVREYE GİRDİ
Trabzonspor'un ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir de 22 yaşındaki defansif orta sahanın talipleri arasına girdi. Gençlerbirliği'nden alınan bilgiye göre, henüz hiçbir kulüple resmi veya prensip anlaşması yapılmadı.
3 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
4 kulüp de Berat'ın durumu için nabız yoklarken, Başkent ekibi 3 milyon euroluk bonservis talep ettiklerini tüm kulüplere iletti ancak henüz bir anlaşma çıkmadı. Fenerbahçe cephesinde de bekleyiş hakim.
FENERBAHÇE YAPILACAK SATIŞA GÖRE HAREKET EDECEK
Sarı-lacivertlilerin bir satış yapması halinde orta alan transferine sıcak baktığı kaydedildi. Stoper ve kanat transferleri konusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya, yapılacak satışa göre santrfor ve orta alan için de girişim yapabilecek. Satılacak oyuncunun mevkisine göre de strateji değişebilecek.
KADROYA ALINMADI
Öte yandan Berat, dün takımının Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Sebebinin ise transfer görüşmeleri olduğu iddia edildi.
MEHMET SOYLU ‘SATILDI’ DEMİŞTİ
Öte yandan Gençlerbirliği Kongre Üyesi Mehmet Soylu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar Berat hakkında bilgi vereyim. Berat satıldı. 2.5 milyon euro bedel karşılığında. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak. Gelen para yabancı topçular üzerinden birilerinin cebine gidecek. Bizler iki maç yenince susacağız. Durum bu” ifadelerini kullanmıştı.
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