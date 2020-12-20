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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 16:00
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Son dakika! Arsenal'den Yusuf Yazıcı'ya kanca

Son dakika! Arsenal'den Yusuf Yazıcı'ya kanca

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Fanatik

İngiliz basını, Mesut Özil ile yollarını ayırmaya hazırlanan Arsenal'in, Lille'de harikalar yaratan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya talip olduğunu yazdı. Habere göre Topçular, sezon sonunda transfer için Fransız ekibinin kapısını çalacak.

Lille forması ile bu sezon 11 gol atıp 3 kez de asist yapan Yusuf Yazıcı, Londra ekibi Arsenal'in radarına takıldı. Fransa Ligi'nde devam eden yayıncı krizinin de etkisi ile kulüplerin bazı isimleri göndereceği iddiası sonrasında Arsenal, Yusuf Yazıcı'ya yöneldi.

ÖZİL OUT, YAZICI İN

Daily Mail gazetesi, 16.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor 'dan Lille'e gelen yıldız oyuncunun değerinin çok üzerinde bir performans sergilediği ve sezon sonunda Premier Lig ekibinin nabız yoklayacağını iddia etti. Bilindiği üzere Arsenal, yüksek maaşı nedeniyle Mesut Özil'le yollarını ayırmak istiyor.

LILLE MALİ SORUNLAR NEDENİYLE EL DEĞİŞTİRDİ

Mali sorunlar nedeniyle devre arasında yıldız oyuncularını satışa çıkaracağı iddia edilen Lille, el değiştirdi. Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille'in sahibi Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez, Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e devir konusunda anlaştı. Satışın gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Kulübün başkanlığına, daha önce PSG sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını yapan Olivier Letang getirildi.

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