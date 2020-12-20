Son dakika! Arsenal'den Yusuf Yazıcı'ya kanca

Lille forması ile bu sezon 11 gol atıp 3 kez de asist yapan Yusuf Yazıcı, Londra ekibi Arsenal'in radarına takıldı. Fransa Ligi'nde devam eden yayıncı krizinin de etkisi ile kulüplerin bazı isimleri göndereceği iddiası sonrasında Arsenal, Yusuf Yazıcı'ya yöneldi.
ÖZİL OUT, YAZICI İN
Daily Mail gazetesi, 16.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor 'dan Lille'e gelen yıldız oyuncunun değerinin çok üzerinde bir performans sergilediği ve sezon sonunda Premier Lig ekibinin nabız yoklayacağını iddia etti. Bilindiği üzere Arsenal, yüksek maaşı nedeniyle Mesut Özil'le yollarını ayırmak istiyor.
LILLE MALİ SORUNLAR NEDENİYLE EL DEĞİŞTİRDİ
Mali sorunlar nedeniyle devre arasında yıldız oyuncularını satışa çıkaracağı iddia edilen Lille, el değiştirdi. Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille'in sahibi Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez, Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e devir konusunda anlaştı. Satışın gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Kulübün başkanlığına, daha önce PSG sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını yapan Olivier Letang getirildi.
Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor, ligde zor günler geçiren Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesi ‘Başkent derbisi'ne sahne oldu. Gençlerbirliği konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Adil Rami, Sarı-Lacivertlilerde neden forma şansı bulamadığını Fransız basınına açıkladı. Rami, “Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı” ifadelerini kullandı.
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük, Süper Lig'e iyi bir giriş yaptı. Emre Çolak ve Fabio Borini'ye de imza attıran İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada “İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var” demişti. İtalyan basınına göre o isimler Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci.
Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmaya hazırlandığı Radamel Falcao'ya astronomik teklif geldi. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Kolombiyalı golcüye yıllık 5 milyon euro maaş önerdi. Galatasaray yıldız forvetten 1-2 milyon euro da bonservis geliri bekliyor.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin oyununu ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştiren Şanlı, “Caner Erkin ilk 11'de olmalıydı” dedi.