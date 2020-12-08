Son dakika! Ali Koç, Mesut Özil'i açıkladı: Bizim için zor bir rüya

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, son haftalardaki hakem hatalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, devre arası transfer gündemine ve Mesut Özil'e de değindi. Koç, Özil için “Bizim için zor bir rüya” ifadelerini kullandı.

Ali Koç’un açıklamaları şu şekilde:



"BU SEZON BİRAZ ERKEN BAŞLADILAR"

“Mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışıyoruz ama konuşmamız gereken günlerdeyiz. Biz işimize odaklanmaya çalışıyoruz ama maalesef bu sezon biraz erken başladılar.

Bazı hakem hataları ve bazı kasıtlı hareketler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Geçen sezon 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık sonra 7 haftada 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. O dönem de doğranıyorduk.

"TÜRKİYE'DE BİR HAKEM KRİZİ VAR"

Hakem ve VAR kararlarında müthiş bir standartsızlık var. Diğer kulüplerimiz de ciddi serzenişteler. Türkiye'de bir hakem krizi var.

Türkiye'de şampiyonluklar sadece saha içinde kazanılmıyor. Bu çok üzücü bir durum. Ben inanmak istemiyordum ama bunu kanıksadık.

"TÜRK FUTBOLU KAOSA SÜRÜKLENİYOR"

Federasyon başkanları değişiyor, MHK başkanları değişiyor ama kriz değişmiyor. Hakemler üzerinden Türk futbolu kaosa sürükleniyor.

Hakemlik zor ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Türk futbolundaki genel hakem seviyesi çok düşük.

Geçen sezon Kayserispor maçında 3 penaltımız verilmedi. Orada VAR hakemi kimdi. Beşiktaş maçımızı yöneten hakem. İnşallah bunlar tesadüftür.

SERDAR AZİZ'İN KIRMIZI KARTI

Maçlarda tek tek pozisyonlara girmek istemiyorum ama bize şu yüzden diye açıklasınlar Serdar Aziz'in pozisyonunu. Hakaret mi etti? Hakaret ettiyse kırmızı kart ver. Bu hakeme gelecek hafta muhtemelen maç vermeyecekler ama bu hakemin hali ne olacak?

"JOSEF'İN POZİSYONUNU ÇÖZEMEYEN HAKEMLİK YAPMASIN"

Geçen hafta bizim maçımıza genç bir hakem atandı ama hakemin üzerine yapılan manipülasyon onu etkiledi. Maçı katletti. Derbide Josef de Souza'nın pozisyonunu çözemeyen hakem bu işi yapmamalı.

"MHK'YE SORUYORUM: KRİZ VAR MI, YOK MU?"

MHK'ye, ilgililere soruyorum; Kriz var mı, yok mu? Etrafta dolaşan iddialar, dedikodular. Yapılan hakem hataları. Şikayet eden takımlar… Eski yöntem ve yaklaşımlarla, eski kanaat önderleriyle sorunları gidermeyi beklemek son derece yanlıştır.

Sayın Başkan Serdar Tatlı'nın çıkıp izah etmesi lazım. Kriz var mı, yok mu?

"MAÇLARDA 2 GÖZLEMCİ OLSUN"

Ben diyorum ki maçlarda 2 gözlemci olsun. Geçen sene de ilgili arkadaşlara bu öneriyi yapmıştım. Bu konunun çözümü için devrim yapılması lazım. Hakem performansları nasıl ölçülüyor? Şeffaf bir sistem getirim, ahbap çavuş ilişkisinin önüne geçin.

"HAKEMLERİ MAÇLARA MİLLİ PİYANGO GİBİ TV ÖNÜNDE ÇEKSİNLER"

Milli piyango çekilişi gibi TV önünde hakemleri maçlara çeksinler. Bunun ne gibi zararları olabilir? Varsa çıksın söylesinler.

Bu kafayla buraya kadar gidebiliriz. Her sene daha da geriye gidiyoruz.

"SIKINTI YOK DİYORSANIZ BİZ DE ONA GÖRE YOLUMUZU ÇİZELİM"

Sıkıntı var diyorsanız gelin kriz masası kuralım, çözmeye çalışalım. Sıkıntı yok diyorsanız biz de ona göre yolumuzu çizelim.

"GEÇEN SENE ZORLU, BU SENE RIDVAN DİLMEN SEZONU ALGISI"

Bir diğer konu da algı. Geçen sene yaşadık mesela: Zorlu! Bu sene ne oldu? İki algıyla başladık: Rıdvan Dilmen sezonu ve bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak. Bunlar her sene sistematik olarak ortaya çıkıyor. Kazanmak için her yol mübahtır yaklaşımından uzak durmamız lazım.

Kavga ortamından uzak durmaya çalışıyorum 'masaya yumruğunu vurmuyor' diyorlar.

AHMET ÇAKAR'IN İDDİALARI

Ahmet Çakar'ın iddialarının yalan olduğunu sanmıyorum ama yalansa bunu da ortaya çıkarın.

Kötü oynuyoruz diye hakem hatalarıyla maç ve puan kaybetmeyi kimse hak etmiyor. Lütfen MHK Başkanı çıksın bazı açıklamalar yapsın. Bu böyle gitmez.

Bu sene ile geçen sene arasında fark var. Biz bu sene daha güçlüyüz ve bu yüzden bu sene erken başladılar. Belki hedef alınan konu hakemleri gençleştirme operasyonu.

"FENERBAHÇE'NİN KIRILGAN YAPISINI GÖZETEREK YAPIYORLAR"

Bir diğer algı da Fenerbahçe şampiyon olacak. Bu Fenerbahçe'nin kırılgan yapısını da gözeterek yapılan altlıklar. Niye bunlar başka takıma olmuyor? Taraftarlarımız sesleniyorum ne olur bunlara kulak vermeyin. En küçük tökezlemede görüyorum taraftarlarımız da hemen olumsuzluğa kapılıyor.

"TAKIM DAHA İYİ OLMALIYDI"

Bu sene işler istediğimiz gibi gidiyor. İlk 3 takım 23 puanda. Daha iyi olmalıydı. 15 senedir görmediğimiz bir deplasman performansımız var ama iç saha sorununu çözmemiz lazım. En çok gol atan takımız, müthiş ama şampiyonluk adayları arasında en çok gol yiyen takımız.

"TARAFTARLARIMIZ BUNLARI YİYOR"

Genele baktığımızda daha iyi olmalıydık ama son yılların ortalamalarına baktığımızda iyi durumdayız. Hocamızdan memnunuz. Daha 11. haftada hocamızın değişmesini istemeye başladılar. Taraftarlarımız da bunu yiyor.

İnşallah uzun süredir beklediğimiz şampiyonluğu bu sezon taraftarlarımıza armağan ederiz.

MESUT ÖZİL TRANSFERİ

Mesut Özil Fener Ol'dan itibaren gündeme geliyor. Mesut Özil çok iyi Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'nin Özil'i transferinin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya.”