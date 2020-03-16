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  • Son 2 maçında puan kaybedip liderlik fırsatını tepen Galatasaray, ligde bu akşam 4. sıraya düşebilir
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 09:51
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 09:51

Son 2 maçında puan kaybedip liderlik fırsatını tepen Galatasaray, ligde bu akşam 4. sıraya düşebilir

Son 2 maçında puan kaybedip liderlik fırsatını tepen Galatasaray, ligde bu akşam 4. sıraya düşebilir

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Geçen hafta Sivasspor deplasmanında beraberlikle dönen Galatasaray, bu hafta da sahasında Beşiktaş ile puanları paylaştı. Sarı-Kırmızılılar bu iki maçı kazansaydı şu an liderlik koltuğunda olacaktı. Öte yandan Sivasspor'un bu akşam kazanması halinde Galatasaray ligde 4. sıraya düşecek.

10 puan geriye düştüğü ligde ikinci yarıda müthiş bir seri yakalayan Galatasaray, son iki haftadır ise fırsatları harcıyor. Geçen hafta şampiyonluk yarışındaki direkt rakibi Sivasspor ile berabere kalan Cim Bom, 2-1 öne geçmesine rağmen skoru koruyamamıştı. Evine 1 puan ile dönen Galatasaray, dün de mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı derbide Beşiktaş engelini aşamadı. Özellikle ilk yarıda kötü oynayan Cim Bom, ikinci devrede fırsatları yakalasa da sonuca gidemedi. Özellikle gündüz maçında Trabzonspor ile Başakşehir’in berabere kaldığı haftada eline geçen avantajı değerlendiremeyen Fatih Terim’in öğrencileri, zirveyi kaçırdı.

4. SIRAYA DÜŞEBİLİR

Galatasaray, söz konusu Sivasspor ve Beşiktaş maçlarından galibiyetlerle ayrılsaydı, bugün 54 puanı olacak ve liderlik koltuğunda oturacaktı. Trabzonspor ile Başakşehir’in 3’er puan gerisinde yer alan Cim Bom, Sivasspor da kazanırsa 4. sıraya düşecek.

(Fanatik)

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