Sokağa çıkamayan yıldızlar

AKŞAM
20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı, futbolu da etkiledi. Galatasaray’dan Yunus Akgün yasağa takılan en önemli isimlerden... Trabzon’da Cafer Tosun ve Faruk Can’ın da evden çıkma izni yok. Fener’de ise Allahyar ile Ömer Faruk listeye eklenen diğer gençler. Beşiktaş’ta Kartal ve Muhayer da evde zaman geçirecek. Yıldız adayları ev hayatlarına ağırlık verecek!
KARŞIYAKA AĞIR YARALI
Süper Lig’de genç futbolcuların listesi bir hayli uzun. Ancak en büyük sorunu TFF 3.Lig temsilcisi Karşıyaka yaşayacak. 4 sezondur transfer yasağı sebebiyle altyapı patentli kadroyla ligde mücadele eden Kaf-Kaf’ın profesyonel kadrosundaki 7 isim evden dışarı adım atamayacak. Ligler başladığında kulüplerin genç isimler için özel izinler çıkarması bekleniyor.
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan oluşan en iyi 11'ini belirledi.
FENERBAHÇE'NİN ünlü futbolcusu Mamadou Niang, Gümbet'te güneşlenip yüzerken objektiflere takıldı.
Koronavirüs sebebiyle ara verilen İtalya liginde şampiyonun Atalanta ilan edilmesi için taraftarlar kampanya başlattı
Manchester Cityli İlkay Gündoğan kendisine göre dünyanın en iyi forvetinin Robert Lewandowski olduğunu söyledi.
Paraguay'da hapisanede bulunan Ronaldinho'nun cep telefonu olduğu ve bu sayede tanıdıklarıyla görüşebildiği belirtildi.
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren döneminde yöneticilik yapan aynı zamanda Süren'in damadı olan Burak Elmas koronavirüsü yendi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından havlu atan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılınca yerine geçecek olan teknik direktörün kim olacağı sorusu cevabını bekliyor. Sarı-lacivertli takımın başında 2 maça çıkan Zeki Murat Göle'nin başka maça çıkamayacak olması nedeniyle arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe için İspanyol basınından flaş bir isim ortaya atıldı.