Sokağa çıkamayan yıldızlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı koydu. Birçok yıldız adayı evden dışarı çıkamayacak.

AKŞAM

20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı, futbolu da etkiledi. Galatasaray’dan Yunus Akgün yasağa takılan en önemli isimlerden... Trabzon’da Cafer Tosun ve Faruk Can’ın da evden çıkma izni yok. Fener’de ise Allahyar ile Ömer Faruk listeye eklenen diğer gençler. Beşiktaş’ta Kartal ve Muhayer da evde zaman geçirecek. Yıldız adayları ev hayatlarına ağırlık verecek!

KARŞIYAKA AĞIR YARALI

Süper Lig’de genç futbolcuların listesi bir hayli uzun. Ancak en büyük sorunu TFF 3.Lig temsilcisi Karşıyaka yaşayacak. 4 sezondur transfer yasağı sebebiyle altyapı patentli kadroyla ligde mücadele eden Kaf-Kaf’ın profesyonel kadrosundaki 7 isim evden dışarı adım atamayacak. Ligler başladığında kulüplerin genç isimler için özel izinler çıkarması bekleniyor.