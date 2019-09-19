Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman?

Beşiktaç maçı için nefesler tutuldu. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında bu akşam deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş’ın deplasmandan alacağı puanlar Türkiye’nin sıralaması için de önemli. Peki, Beşiktaş Bratislava maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Kadroda hangi futbolcular var? İşte Slovan Bratislava maçı öncesi son bilgiler

SLOVAN BRATİSLAVA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Narodny Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

SLOVAN BRATİSLAVA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı AKSAM.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Siyah-beyazlı takımın grubunda Slovan Bratislava'nın yanı sıra Portekiz'in Braga ile İngiltere'nin Wolverhampton ekipleri yer alıyor. Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.

BURAK YILMAZ KADRODA YOK

Siyah-beyazlı takımda sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco son antrenmana katılmadı. Sakatlıkları geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise son antrenmanda takımla çalıştı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ile sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.

ABDULLAH AVCI: 3 OYUNCU DEĞİŞECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı dünkü maç toplantısında Avrupa maçlarında rotasyon yaptığı eleştirilerine üzerine şunları söyledi: "Atiba uzun süre takımdan ayrıydı, hafta başında bizimle çalıştı. 25 dakika kullanmamız gerekiyordu, biz 35 dakika kullandık. Yarın da bu süreleri vermeye çalışacağız. Burak'ı zaten biliyorsunuz. Burak'a da pazartesi günkü maç için karar verilecek. Enzo bizimle beraber değil, diğer maçta olup olmayacağının kararı sonra verilecek. Rotasyon benim üzerime çok yapıştı. Değerli bir kadromuz var. 3 oyuncu üzerinden mevcut kadroda, buna rotasyon mu denir, başka bir şey mi bilmiyorum. 3 oyuncu değişecek, başka değişiklik de olmayacak.

BEŞİKTAŞ’IN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N’Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.

AVRUPA İÇİN BAŞARIYA MECBURUZ

UEFA’NIN 2 numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi’nde 2019-20 sezonunda grup aşaması bugün 12 grupta toplam 24 maçla başlıyor. Organizasyonda gruplarda ilk ikiye girecek takımlar tur atlayacak. Üç takımla temsil edildiğimiz Avrupa Ligi’nde bugün ilk olarak 19.55’te Getafe-Trabzonspor maçı oynanacak. Saat 22.00’deyse Başakşehir, Roma, Beşiktaş ise Slovan Bratislava deplasmanına çıkacak. Karşılaşmalar beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

10’UNCU SIRADA OLMALIYIZ

Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım göndermek istiyorsa, ülke puanı klasmanında kritik eşik olarak kabul edilen 10. sıradaki yerini korumak zorunda. Statü gereği klasmanda ilk 10 sıradaki ülkeler, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderiyor. Hollanda ve Avusturya 10. sıra için mücadele veren diğer iki ülke. Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir’in oynayacakları grup maçlarında iyi sonuçlar almalıyız. Ajax’ın aldığı sonuçlardan sonra ilk 10 dışında kalma ihtimalimiz yükseldi.

AVRUPA KUPALARINDA 217. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 217. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 308 gol gördü.

"Kupa 2"de 115. maçı

Beşiktaş, Slovan Bratislava mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 115. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 114 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 39 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 139 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

9. kez gruplarda mücadele edecek

Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 9. kez grup aşamasında yer alacak.

Siyah-beyazlılar, bu kupada daha önce 6 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de doğrudan grup aşamasında mücadele etti. 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

2010-2011 sezonunda bir kez daha Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden siyah-beyazlı takım, 2. olarak üst tura yükseldi. 2011-2012 sezonunda tekrar bu organizasyonda grup aşamasında yer alan Beşiktaş, lider olarak adını 3. tura yazdırdı.

2014-2015'te yeniden Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı yakaladı. 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında da gruplarda yer alan Beşiktaş, her iki sezonda da grubunu 3. bitirerek Avrupa'ya veda etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.