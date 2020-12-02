Skrtel 100'ler kulübünde

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Başakşehir, sahasında RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin 35 yaşındaki savunmacısı Skrtel, ‘dalya’ dedi.
Slovak oyuncu, Avrupa kupalarındaki 100. müsabakasını turuncu-lacivertli forma altında RB Leipzig’e karşı mücadele etti. Daha önce Liverpool, Fenerbahçe ve Başakşehir ile Avrupa’da 99 maça çıkan Skrtel, 1 defa da gol sevinci yaşadı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 4-3 yenen Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, son dakika golüyle çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
RB Leipzig'in Medipol Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, maçın ardından konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Martin Skrtel, kariyerinde Avrupa kupalarındaki 100. maçına RB Leipzig karşısında çıktı.