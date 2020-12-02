Skrtel 100'ler kulübünde

IHA

Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Martin Skrtel, kariyerinde Avrupa kupalarındaki 100. maçına RB Leipzig karşısında çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Başakşehir, sahasında RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin 35 yaşındaki savunmacısı Skrtel, ‘dalya’ dedi.

Slovak oyuncu, Avrupa kupalarındaki 100. müsabakasını turuncu-lacivertli forma altında RB Leipzig’e karşı mücadele etti. Daha önce Liverpool, Fenerbahçe ve Başakşehir ile Avrupa’da 99 maça çıkan Skrtel, 1 defa da gol sevinci yaşadı.



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