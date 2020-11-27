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aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 13:24
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Skandal! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektiler!

Skandal! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektiler!

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Sporx

Diego Armando Maradona'nın naaşını hazırlamakla görevli cenaze işleri firmasının yetkilileri, efsane futbolcunun tabutunu açıp fotoğraf çektiler. Sorumlular bu kareleri sosyal medyada paylaşınca olanlar oldu. Skandalın ortaya çıkmasının ardından çalışanların görevine son verildi.

Diego Armando Maradona'nın cenazesini hazırlamakla görevlendirilen cenaze memurunun, efsane futbolcuyla selfie çekmesi büyük bir skandal oldu.

GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Maradona'nın cenazesini hazırladıktan sonra tabut kapağı açıkken 3 firma çalışanının fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Diego Molina isimli çalışanın bu skandaldan sorumlu olduğu ve fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra görevine son verildiği açıklandı.

Görüntüleri sosyal medya hesabına yükleyen Diego Molina, Maradona'nın hayranlarından büyük tepki çekti ve ölüm tehditleri almaya başladı.

FİRMANIN MÜDÜRÜ: BUNLAR TAŞERON

Cenaze işlerini yürütmekle sorumlu firmanın müdür Diego Picon, konuyla ilgili olarak, "Molina burada çalışmıyor. Tabut çok ağır olduğu için taşeron firmadan gelen çalışanlar bunlar. Ailesi, sedir ağacından bir tabut istedi ve bu tabut çok ağır. Taşıması için taşeron firmadan eleman istendi. Polis, tabutun taşınması sırasında yapılacak gerekli işlemler hakkında bilgi almak için beni bir ara çağırmıştı. O esnada tabutun başından ayrıldım. O an fotoğrafları çekmişler." dedi.

AİLE, HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAK

Maradona ailesinin avukatı ise bu skandal üzerine bir açıklama yaparak fotoğrafı çeken ve fotoğraf çekilen kişiler hakkında yasal sürecin başlatılacağını duyurdu.

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