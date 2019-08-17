Sivasspor-Beşiktaş maçında Sivasspor kalecisi Samassa bayıldı

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında, ceza alanına gönderilen topa hareketlenen Boyd ile Malili file bekçisi Mamadou Samassa sert şekilde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle uzun süre yerde kalan iki futbolcuya sağlık görevlileri müdahalede bulundu.
Yaklaşık 5 dakika sonra iki futbolcu da ayağa kalktı ancak sağlık ekiplerine oyuna devam edemeyeceğini söyleyen ve göz yaşlarına hakim olamayan Samassa, yerini kaleci Muammer Zulfikar Yıldırım'a bırakacakken başının döndüğünü işaret etmesinin ardından taç çizgisi civarında bir anda yere yığıldı.
Yaşanan durum üzerine futbolcular ve sağlık ekipleri koşarak bu bölgeye gitti. Baygınlık geçirdiği anlaşılan Samassa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Medicana Sivas Hastanesine kaldırıldı.
Samassa'nın hastanede tomografisinin çekileceği öğrenildi.
Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Sivasspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
Sivasspor ile Beşiktaş maçının 45+2. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Sivasspor kalecisi Samassa, Beşiktaşlı Boyd ile çarpıştı ve saha içerisinde bayıldı. Samassa ambulans ile hastaneye kaldırıldı
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