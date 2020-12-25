Sivasspor, aylar sonra evinde güldü

Ligin 14. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliğini 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlıların, evindeki galibiyet hasreti de son buldu.
Sivasspor, ligde çıktığı 7 iç saha maçından 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı.
Sivas ekibi, iç saha maçlarında Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0, Galatasaray'a 2-1 ve Göztepe'ye 1-0 yenildi, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sivasspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek iç sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmayı başardı.
Kırmızı-beyazlılar, evinde rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
Sivas temsilcisinin iç sahadaki gollerini savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa Galatasaray'a, Max Gradel, Hakan Arslan ve Yatabare de Gençlerbirliği'ne karşı kaydetti.
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• "Hakemlik camiası kanser. Bu kanseri kesip atmamız lazım ama bu kolay bir iş değil."
• "Bu bir mafya işi, mafya dediğimde her şeyi kötü düşünmeyin. Bu bir örgüt işi, hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var."
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Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti. 23. dakikada yaşanan ve geceye damga vuran pozisyon sonrası yayıncı kuruluştan daha önce uygulanmamış sürpriz bir hamle geldi.
DETAY
• Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi.
• Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı.
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