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aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:54
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:25

Sivas yenilgisi sonrası Orhan Ak ve yönetime sert tepki!

Sivas yenilgisi sonrası Orhan Ak ve yönetime sert tepki!

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Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcılarından Orhan Ak ile taraftar arasında yaşanan kriz devam ediyor.

Siyah-Beyazlı taraftarlar, kulüpte görmek istemedikleri Ak’a, Sivas deplasmanında kulübede olmamasına rağmen tepki gösterdi. Bu arada bazı taraftarlar da Sivas’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından takım otobüsünün önünü keserek, “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulundular.

(Star)

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Sivas yenilgisi sonrası Orhan Ak ve yönetime sert tepki!
Sivas yenilgisi sonrası Orhan Ak ve yönetime sert tepki!

Sivas yenilgisi sonrası Orhan Ak ve yönetime sert tepki!

Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcılarından Orhan Ak ile taraftar arasında yaşanan kriz devam ediyor.

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