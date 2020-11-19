Sırplar fark attı, Macarlar lider tamamladı

UEFA Uluslar Ligi gruplarının son haftasında milliler, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu.
Gruptaki diğer müsabakada ise Sırbistan, sahasında Rusya'yı 5-0 yendi.
Bu sonuçların ardından Macaristan, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. İkinci sıradaki Rusya ve üçüncü Sırbistan, B Ligi'nde yoluna devam etti. Son sıradaki Türkiye ise C Ligi'ne düştü.
Puan ve ikili averajları eşit olan Sırbistan ile Türkiye arasındaki sıralamayı, deplasmanda atılan goller belirledi. Sırbistan, Türkiye'ye deplasmanda attığı 2 golün avantajıyla grubu 3. sırada bitirdi.
B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Macaristan
|6
|3
|2
|1
|7
|4
|3
|11
|Rusya
|6
|2
|2
|2
|9
|12
|-3
|8
|Sırbistan
|6
|1
|3
|2
|9
|7
|2
|6
|Türkiye
|6
|1
|3
|2
|6
|8
|-2
|6
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son hafta maçında konuk ettiği Türkiye'yi 2-0 yenen Macaristan'ın teknik sorumlusu Zoltan Gera, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin grup karşılaşmaları tamamlandı.
Galatasaray'ın gündemindeki Kenan Karaman için kulübü Fortuna Düsseldorf, son noktayı koydu.
İspanyol devi Barcelona'da kulüp çalışanları Lionel Messi'nin takımda kalmasından dolayı üzgün.
Fenerbahçe'nin Lazio'ya 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Vedat Muriqi'nin sözleşmesindeki özel bir madde yeni ortaya çıktı. Kosovalı forvetin bonservisinin ilk taksitini Sarı-Lacivertlilere yatıran İtalyan ekibi, ikinci taksiti yıl sonuna kadar yatırmazsa yüzde 18 faiz ödemek zorunda kalacak.