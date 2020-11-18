Ne umduk ne bulduk... 2-0

AKŞAM

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve grupta son sıraya inerek bir alt lig olan C Ligi'nde düştü. Milliler, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başarsaydı grubu lider olarak tamamlayıp A Ligi'ne yükselecekti.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Macaristan'a Puşkas Arena'da 2-0 mağlup oldu ve grubunu son sırada tamamlayarak Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü.

Sırbistan sürpriz şekilde Rusya’ya fark attı. Macaristan’ı yenseydik grup lideri olarak A Ligi’ne yükselecektik. Ancak 2-0’lık yenilginin ardından bırakın liderliği, B Ligi’ne de veda ettik. Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşısında son derece etkisiz gözüktü.

Bu sonuçla, Milli Takımımız seneye C Ligi'nde mücadele edecek.

TEK GALİBİYETLE BİTİRDİK!

Avrupa Şampiyonası’na katılım hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımız için UEFA Uluslar Ligi grubu aslında kâğıt üzerinde daha kolaydı. Ancak kâğıt üzeriyle saha üzeri arasında büyük fark oluştu. Millilerimiz, grupta sadece Rusya’yı mağlup edebildi. Bu galibiyet, aynı zamanda 2020’deki tek zaferimizdi. Doğal olarak kazanılan tek maçla birlikte başarı umutları da tükendi. Ay-Yıldızlılar, adeta kâbusu yaşadı.

GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Budapeşte'de Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile oynadığı grup maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Cengiz Ünder cezalı olması, Zeki Çelik de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu ise yedekler arasında forma bekledi.

Deneyimli teknik adam, bu dört ismin yerine Ozan Kabak, Nazım Sangare, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

Türkiye, Macaristan mücadelesinde, Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'iyle sahaya çıktı.

BAKAN KASAPOĞLU MAÇI STATTA İZLEDİ



Puskas Arena'da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

ŞENOL GÜNEŞ 50. RESMİ MAÇINDA



Şenol Güneş, Macaristan mücadelesiyle A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 50. resmi maçına çıktı.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28'ini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

BURAK YILMAZ KADRODA YOK



A Milli Takım'ın tecrübeli ismi Burak Yılmaz, Macaristan önünde kadroya alınmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Buraya gelmeden bir gün önce Burak hastalandı ve hastaneye gitti. İki gündür halsiz durumda. Oynama şansı olmadığı için bugün kadroda yok." ifadelerini kullandı.