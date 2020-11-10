Şike kumpası davasında tarihi itiraf

Fetullahçı Terör Örgütü’nün "Futbolda şike kumpası" soruşturması kapsamında 4’ü tutuklu 87 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Fenerbahçe Yönetimi’nin kalabalık olarak katıldığı duruşmada tutuklu Özgür Kaya tanık olarak dinlendi.
"AZİZ YILDIRIM İSMİ NET GEÇTİ"
Kaya, ”3 Temmuz’dan 2-3 ay önce toplantı yapıldı. Fenerbahçe’ye yönelik operasyon yapılacağı, Fenerbahçe Başkanı dahil kimlerin gözaltına alınacağı konuşuldu. Aziz Yıldırım’ın ismi net olarak geçti. Amaç hükümete gözdağı verip hizaya çekmekti.” diyerek tarihi bir itirafta bulundu.
Fenerbahçe avukatı Naim Karakaya, “Faillerin cezalandırılmasına dair yargıya inancımız tamdır.” dedi.
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