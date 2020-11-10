Vedat Muriqi'ye büyük tepki: 'Burası Fenerbahçe değil Lazio!'

AKŞAM

Juventus maçında da istenilen performansı veremeyen Vedat Muriqi'ye İtalya'da tepi büyük.

Fenerbahçe'den Lazio’ya 17,5 milyon euroya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya’da eleştirilerin odağında... Juventus maçında da etkili olamayan Vedat için, “Boş kaleye gol atamadı, burası Feenerbahçe değil, Lazio.” ifadeleri kullanıldı.

'İnancımız tam'