Shane Larkin sakatlığı sebebiyle A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, 21 Şubat Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynanacak maçlarda kadroda yer alamayacağı kaydedildi.
Açıklamada, Shane Larkin'in 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.
Kariyerini Anadolu Efes'te sürdüren Larkin, Türk vatandaşlığına geçmişti.
Galatasaray’a transferi yatan Arda Turan’a Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds talip oldu. Tecrübeli futbolcu, Japonya’dan gelen bu teklife sıcak bakıyor.
A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
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Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesinde Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, bu 3 ismi özel olarak uyardı.
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