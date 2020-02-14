Shane Larkin sakatlığı sebebiyle A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray’a transferi yatan Arda Turan’a Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds talip oldu. Tecrübeli futbolcu, Japonya’dan gelen bu teklife sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi alarm

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesinde Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, bu 3 ismi özel olarak uyardı.