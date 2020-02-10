Shane Larkin ismini değiştireceğine dair çıkan haberleri yalanladı

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.

Başkan az önce açıkladı: Fenerbahçe maçı ertelenebilir

Yoğun kış şartları futbolu vurmaya devam ediyor. TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor, Hekimoğlu Trabzon maçı için gittiği Trabzon'da mahsur kaldı. Kırklareli'nin Fenerbahçe ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya.