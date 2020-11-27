Shane Larkin ilk milli maçına çıktı

A Milli Basketbol Takımı’nın ABD asıllı oyuncusu Shane Larkin milli takım ile ilk karşılaşmasını oynadı. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Sinan Erdem Spor Salonu’nda Hırvatistan ile karşılaştığı müsabakada görev alan Larkin, 31 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 asist ve 1 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
28 yaşındaki basketbolcu dün akşam Anadolu Efes’in THY Euroleague’de Sırbistan’daki Kızılyıldız karşılaşmasında da oynamıştı.
Teknik direktör Yılmaz Vural, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ikinci dönemindeki ilk sınavında FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü hafta maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı karşılaşmadan 79-62 mağlup ayrıldı. A Milli Takım, gruptaki 4'üncü maçında pazar günü Hollanda ile karşılaşacak.
Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcu Shane Larkin, milli forma ile ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı. Larkin, 31 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 asistlik performans sergiledi.
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