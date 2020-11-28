Fenerbahçe Beko, kazanmayı unuttu

THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Valencia Basket'e 90-86 mağlup oldu.
Mücadelenin ilk periyoduna iki takımda dengeli bir oyunla başladı. Pota altında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 17-16 üstün bitirdi.
İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı. Pota altında etkin bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler soyunma odasına 43-33 üstünlükle girmeyi başardı.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip Valencia Basket ilk dört dakika 10-0'lık seriyle farkı kapatmayı başardı. Oyun üstünlüğünü tekrar eline almaya başaran Fenerbahçe Beko periyodu 64-59 önde bitirmeyi başararak mücadelenin son periyoduna 5 sayı farkla önde girdi.
Mücadelenin dördüncü periyoduna iyi başlayan Valencia Basket hücumda ve savunmada gösterdiği etkili oyunu ve bulduğu sayılarla oyun üstünlüğünü eline aldı. Mücadeleden İspanya temsilcisi Valencia Basket 90-86 galip ayrıldı.
Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Salon: Ülker Spor Ve Etkinlik
Hakemler: Sasa Pukl, Elias Koromilas, Piotr Pastusiak
Fenerbahçe Beko: Brown 15, Barthel 14, Vesely 10, Ali Muhammed 16, Ulanovas, Pierre 18, Eddie 11, Westermann 2, Biberovic, Düverioğlu, Tarık Biberovic
Valencia Basket: Pradilla 6, Van Rossom 20, Kalinic 9, Dubljevic 11, Vives 7, Prepelic 13, Williams 13, San Emeterio 6, Hermannsson 3, Puerto, Tobey 2
1.Periyot: 17-16
Devre: 43-33
3.Periyot: 64-59
BAKAN KASAPOĞLU MAÇI İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de İspanya ekibi Valencia Basket ile oynadığı karşılaşmayı izledi.
Sarı-lacivertli ekibin Euroleague’de Ülker Salonu’nda Valencia ile oynadığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Bakan Kasapoğlu’na Fenerbahçe’nin yöneticileri de eşlik etti.
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