Sergen Yalçın'ın ayrılığının perde arkasından Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Ekici çıktı

Yeni Malatyaspor'da sürpriz bir şekilde görevden ayrılan Sergen Yalçın'ın ayrılığının perde arkası da aralandı.

Sezon başından bu yana transfer süreçlerinde başkan Adil Gevrek ile ters düşen ve istediği takviyeleri yaptıramayan Sergen Yalçın, son olarak Ocak ayı transfer döneminde de patlama noktasına geldi.

Transfer döneminin başlamasına 10 gün kala başkan ve yönetim kuruluna transfer taleplerini ileten Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Ekici'nin kiralık olarak transfer edilmesini istedi.

Başkan Gevrek ile bu konuda görüşen Sergen Yalçın, "Süper Lig'de puan olarak rahat durumdayız, ikinci yarıda da 16 puan toplasak dahi kümede kalacağız, ekonomimizi iyi yönetmek zorundayız cevabını alınca ayrılmak istediğini iletti.

Başkan Adil Gevrek de yönetim kurulu ile yaptığı görüşmede "transfer anlaşmazlıkları" olduğunu ifade ederek Sergen Yalçın dönemi ile ilgili son kararını söyledi ve Malatyaspor'da Erol Bulut'tan sonra Sergen Yalçın dönemi de benzer bir şekilde sona erdi.

(Sporx)