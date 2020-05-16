Sergen Yalçın'dan yönetime: Fabrice N'Sakala'yı alırsak sol bekte sıkıntı kalmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede “Fabrice N'Sakala'yı alırsak Rıdvan Yılmaz'la birlikte sol bekte sıkıntı kalmaz” dedi.

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile büyük ölçüde anlaşmaya varmıştı. Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcuyu çok istediği iddia ediliyor. Oyuncu da yaptığı açıklamada görüşmeyi doğruladı ancak imza attıkları haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Fabrice N'Sakala'yı alırsak Rıdvan Yılmaz'la birlikte sol bekte sıkıntı kalmaz" dediği öğrenildi.

TALİPLERİ ÇOK

29 yaşındaki N'Sakala, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den devre arasında teklif aldığını ve kendisiyle Başakşehir'in de ilgilendiğini ifade etmiş ancak gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğunu dile getirmişti.

Asıl yeri sol bek olan Fabrice N'Sakala, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkat çektiyor. 29 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alıyor.