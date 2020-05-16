Sergen Yalçın'dan yönetime: Fabrice N'Sakala'yı alırsak sol bekte sıkıntı kalmaz

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile büyük ölçüde anlaşmaya varmıştı. Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcuyu çok istediği iddia ediliyor. Oyuncu da yaptığı açıklamada görüşmeyi doğruladı ancak imza attıkları haberlerinin doğru olmadığını söyledi.
SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Fabrice N'Sakala'yı alırsak Rıdvan Yılmaz'la birlikte sol bekte sıkıntı kalmaz" dediği öğrenildi.
TALİPLERİ ÇOK
29 yaşındaki N'Sakala, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den devre arasında teklif aldığını ve kendisiyle Başakşehir'in de ilgilendiğini ifade etmiş ancak gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğunu dile getirmişti.
Asıl yeri sol bek olan Fabrice N'Sakala, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkat çektiyor. 29 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den ciddi teklifler var.
Galatasaray'ın 1 yıl daha kadrosunda tutmak istediği Mario Lemina, kulübü Southampton'a “Galatasaray'da çok mutluyum. Burada tamamen futbola odaklandım ve kendimi buldum. Bırakın Galatasaray'da kalayım” resti çekti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede “Fabrice N'Sakala'yı alırsak Rıdvan Yılmaz'la birlikte sol bekte sıkıntı kalmaz” dedi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gündemine aldığı 19 yaşındaki orta saha Mohammed Kudus'un transferinden vazgeçti. Ganalı genç yıldızın kulübü Nordsjaelland, transfer için 8 milyon Euro isteyince Cimbom anında masadan kalktı.