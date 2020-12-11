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aksam.com.tr
  • 11 Aralık 2020 Cuma 14:01
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Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic patlaması: Bir an önce takımdan uzaklaştırın!

Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic patlaması: Bir an önce takımdan uzaklaştırın!

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Fanatik

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sabrını sonunda taşırdı! Başarılı antrenör, konuyla ilgi Siyah-Beyazlı yönetimle bir araya gelip “Antrenmana çıkıyor, 10 dakika sonra sakat olduğunu söyleyerek tesisleri terk ediyor. Takımın düzenini ve disiplinini bozuyor. Bir an önce kadro dışı bırakıp takımdan uzaklaştırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Adem Ljajic, Beşiktaş kadrosunun en değerli oyuncularından biri. Sezon başından kendisinden beklentiler büyüktü ancak Sırp yıldız, sakatlığını bahane ettiği için doğru düzgün sahaya bile çıkmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Ljajic ile yaptığı özel görüşmeler de fayda etmedi. Sergen Yalçın’ın artık öğrencisine tahammülü kalmadı. Başarılı çalıştırıcı, Sırp oyuncu için yönetimle görüşme yaptı.

“BİR AN ÖNCE TAKIMDAN UZAKLAŞTIRIN”

Yalçın, “Antrenmana çıkıyor, 10 dakika sonra sakat olduğunu söyleyerek tesisleri terk ediyor. Takımın düzenini ve disiplinini bozuyor. Bir an önce kadro dışı bırakıp takımdan uzaklaştırmalıyız” talebinde bulundu.

SAĞLIK EKİBİ ‘SAKATLIĞI YOK’ DEDİ

Yönetimin bu konuyla ilgili olarak sağlık ekibinden bilgi aldığı öğrenildi. Sağlık ekibinin de Ljajic’in görünen bir sakatlığı olmadığı yönünde rapor verdiği öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu ocak ayında göndermek için şimdiden çalışmalara başladı.

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