Sergen Yalçın savunma oyuncularıyla özel olarak görüştü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Başakşehir mücadelesi öncesinde savunma oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Başakşehir mücadelesi öncesinde savunma oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Stoperlerden Domagoj Vida ile Victor Ruiz’e 90 dakika boyunca konsantre olmaları gerektiğini söyleyen Yalçın, çift forvet olarak sahaya çıkacak olan rakibinin golcülerine karşı yakın oynamalarını istedi.

Yalçın, Vida ile Ruiz’in, karşılaşmanın son anına kadar Demba Ba ile Enzo Crivelli’ye markaj uygulamasını istiyor.