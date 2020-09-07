Sergen Yalçın: Onay vermediğim tek transfer Mario Balotelli'ydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. Transferde adı Siyah-Beyazlılarla anılan tüm isimlere değinen Yalçın, “Onay vermediğim tek futbolcu Mario Balotelli'ydi” dedi.

Sergen Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde:



“Pandemiden sonra çok zorlu bir sürece girdik. Hem ekonomik anlamda hem de kadro kurma anlamında zor bir süreç.

Geçen sezon bittikten sonra takımımızın yüzde 70'i ayrıldı. İki oyuncumuz kontratını feshetti, boşa çıkan oyuncular ayrıldı. Burak Yılmaz hariç ayrılıkların hiçbiri bizim kontrolümüzde değildi.

Bütçe kısıtlaması var. Üç, beş sene önce 90 milyon euro olan bütçe bugün 30 milyon euro civarında. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. İstediğimiz transferleri yapamıyoruz.

Bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor ama isim isim söyleyemem.

10 tane transfer lazım söylemimin arkasındayım. Bunların 4-5 tanesinin taraftarlarımızı heyecanlandıracak yaratıcı oyuncular olması gerekiyor.

Ağır kaldığımız söyleniyor, biz transferde biraz sabretmeliyiz. Bunu yapmak zorundayız, zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemiden dolayı herkes sıkıntıya girdi, ekstra bir durum oluştu. Buna ayak uydurmak zorundayız.

Görüştüğümüz isimler var, gidecek oyuncular var. Evet biraz gerideyiz ama daha transfer döneminin bitmesine daha çok var.

Onay vermediğim tek transfer Mario Balotelli'ydi.

'Genç oyunculara değer vermiyor' diyorlar. Bu eleştiriyi yapanlar bu ülkede yaşamıyor herhalde.

Şöyle bir şey de var: Burası paf takım değil, burası Beşiktaş. Her zaman hedefe oynarız. Gençler olacak, tecrübeliler olacak.

Şu an geniş bir kadromuz yok. 50-60 maçı çıkarabilecek kapasitede oyunculara sahip değilim. Dediğim gibi, transfer sezonu devam ediyor. Gerekli transferlerle bu açığı kapatabiliriz.

Santrfor bizim için çok önemli bir bölge. Santrfor transferinde risk alamayız. Alacağımız santrforun maliyeti maalesef biraz yüksek olacak. Kafamızda soru işareti olan bir oyuncuyu alamayız. Hedef oyuncu almak zorundayız.

Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay’ın sözlerini yalanladı: Fatih Aksoy konusunda Rıza hocayla hiç konuşmadım, olumlu rapor da almadım. Ben doğrusunu söyleyeyim.

Fatih Aksoy iyi bir oyuncu. Daha da iyi yerlere gelir inşallah ama çok takılıyoruz bu konulara. Neden bu kadar gündeme geldi onu da anlamadım. Madem bu kadar yetenekliydi Rıza hoca ve Sivasspor niye teklif yapmadı o zaman? Karar verdik, uyguladık.

Keşke gitmeseydi dediğim oyuncu Mohamed Elneny. Çok iyi bir oyuncu ama maliyeti yüksek. İzlediyseniz Arsenal'in Liverpool maçında 11 başladı. Giden her oyuncu 2 Milyon € maaş alıyordu. İyi oyunculardı ama ayrılmak zorundaydık. Bütçeyi tutturmalıyız.

Douglas bize PAOK maçı öncesi hazır olmadığını söyledi.

Hiç düşünmüyoruz kaleci almayı. İki genç kalecimiz de çok iyi. 'Gençlere şans vermiyor' diyenlere de cevap olsun bu.

Ligi 4. bitirsek daha iyiydi, en azından Avrupa Ligi'ne direkt giderdik. Şimdi iki tane de ön eleme çıktı başımıza.

Vincent Aboubakar, Ze Luis, Nikola Kalinic ve Papiss Cisse transfer listemizde. Aboubakar iyi bir oyuncu. Beşiktaş'ı bilen taraftarın sevdiği bir oyuncu ama ciddi bir sakatlık problemi olduğunu biliyorum. Geçebilir mi, geçemez mi bilmiyorum.

Biz büyük camiayız, paf ligine falan hazırlanmıyoruz. Yeterince genç oyuncu takıma. Transferlerden de genç oyuncular var. Daha nasıl bir genç oyuncu almamız gerekiyor, anlamış değilim. Bir tane takas yaptık, Fatih Aksoy. Onda da büyük eleştiri aldık.

Ricardo Quaresma gündemimizde yok. Onu hiç konuşmayalım bile. 'Beşiktaş'a büyük hizmetler verdi' diyorlar, ben de büyük hizmetler verdim.

Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Yeni Malatyaspor ile problemini çözerse kadroda görmek istiyorum.

Badou Ndiaye bizim transfer gündemimizde yok.

33-34 yaşında futbolcular almak istemiyoruz. Sadece forvet pozisyonu için bundan feragat edebiliriz.

Josef de Souza için tam net değiliz şu anda. Sıcak baktığım bir oyuncu. Gündemimize gelebilir. Burada oynayabilecek kalitede bir futbolcu. Şartlar oluşursa olabilir.

Necip Uysal'dan başka hiç kimse maaşında indirim yapmadı.

Beşiktaş beni göndermedikçe ben buradayım. 25 bin kişinin imza törenine geldiği bir hoca kontrata ihtiyaç duymaz.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya çalışıyoruz ama Beşiktaş'ın ana hedefi Süper Lig şampiyonluğudur. Sonra Türkiye Kupası'dır.

Takımda 10-12 tane genç var. Nasıl genç oyuncuları gönderiyoruz? Elbette kiralık göndereceğiz çünkü kalsa bende oynamayacak. Kiralık verip takip ediyoruz.

Kadro olarak şu anda Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın biraz gerisindeyiz. Bu sürpriz bir açıklama değil, herkesin bildiği bir şey.

N'Koudou iyi bir oyuncu ama sürekli sakatlık problemi yaşıyor. Tabii ki kullanacağız. Belki 25-30 maçta onu kullanırız ama alternatif gerekiyor.

N'Koudou, Trabzonspor maçında yok. Belki ikinci hafta da olmayabilir.

Adem Ljajic ve Domagoj Vida yeni sezon planlamamızda var ama maliyetleri çok yüksek. Yönetim indirim istedi, umarım yaparlar.

İsim söylemeyeyim ama 2-3 tane sağ bek ile görüşüyoruz. O bölgede futbolcumuz yok, çok ciddi ihtiyacımız var.