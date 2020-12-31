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aksam.com.tr
  • 31 Aralık 2020 Perşembe 20:59
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Sergen Yalçın: Ne taçmış, taç düşsün başınıza

Sergen Yalçın: Ne taçmış, taç düşsün başınıza

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yılbaşı özel programı kapsamında kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın YouTube kanalına konuştu.

Demir Grup Sivasspor maçında çok tartışılan taç pozisyonu için konuşan Yalçın şöyle konuştu: 

Aleyhimize verilen pozisyonları konuşun biraz. Bir tane taç bu kadar konuşulmaz. Onları geçeceksiniz. Onlar boş laf. Taç da taç! Ne taçmış, taç düşsün başınıza. Gol olmasa bunu konuşacak mıydınız? Aleyhimize neler verildi, neler oldu, hiç böyle bir tepki görmedim. Orada burada taç da taç... 

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