Sergen Yalçın: Ne taçmış, taç düşsün başınıza

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın YouTube kanalına konuştu.
Demir Grup Sivasspor maçında çok tartışılan taç pozisyonu için konuşan Yalçın şöyle konuştu:
Aleyhimize verilen pozisyonları konuşun biraz. Bir tane taç bu kadar konuşulmaz. Onları geçeceksiniz. Onlar boş laf. Taç da taç! Ne taçmış, taç düşsün başınıza. Gol olmasa bunu konuşacak mıydınız? Aleyhimize neler verildi, neler oldu, hiç böyle bir tepki görmedim. Orada burada taç da taç...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yılbaşı özel programı kapsamında kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl mesajı yayımladı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe idmanı sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
• "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Bu hafta belirleyici olacak."
• "Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var."
• "UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."