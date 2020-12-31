Ahmed Kutucu'da Beşiktaş sürprizi

Adı Fenerbahçe'yle anılan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde durduğu iddia ediliyor. Beşiktaş'ın da aynı şekilde kiralama teklifiyle Schalke'nin kapısını çalması bekleniyor.
Gelsenkirchen takımı, kulübün finansal durumu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ahmed Kutucu, A Milli Takım formasını iki kez terletti. 20 yaşındaki forvet bu sezon Bundesliga'da çıktığı 4 maçta gol veya asist katkısı yapmadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yılbaşı özel programı kapsamında kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl mesajı yayımladı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe idmanı sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
• "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Bu hafta belirleyici olacak."
• "Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var."
• "UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."