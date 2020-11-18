Sergen Yalçın: Laf olsun diye gelmedim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global’de yayınlanan “Az Önce Konuştum” programında Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu.
Yalçın, “Son 10 günde 10 kişiyle idman yapıyoruz. Necip, N’Sakala ve Rosier’in Başakşehir maçına yetişme ihtimali var. Hükmen mağlup olma kuralı gelirse ligin oynanmasının hiçbir anlamı kalmayacak. Sağlıklı bir karar değil. Başkan ile bir sıkıntım yok. Ben buraya laf olsun diye gelmedim. Başarı için şartları zorluyorum. Onun için sorunlar olabilir. Ama ne konuşsak, dışarı sızıyor. Anadolu takımlarında çalıştığım paralara çalışıyorum. Taraftarımız ve başkanımız bırak dediği zaman bırakırım. Sergen Yalçın Beşiktaş’ı bırakamaz. Caner ve Fatih’in takımda kalmasını istemedim.” açıklamalarında bulundu.
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Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı. Koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'e 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Sarı-Kırmızılılar bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a samimi açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçıyla Ay-Yıldızlı ekibin başında 70. sınavına çıkacak. Bugün ülkece ondan ve ekibimizden zafer bekliyoruz.
Beşiktaş'ın 2009 şampiyonluğunda kilit rol oynayan Fabian Ernst, siyah-beyazlı yönetimi mutlu edecek bir teklifte bulundu.