Sergen Yalçın: Laf olsun diye gelmedim

AKŞAM

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a samimi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global’de yayınlanan “Az Önce Konuştum” programında Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu.

Yalçın, “Son 10 günde 10 kişiyle idman yapıyoruz. Necip, N’Sakala ve Rosier’in Başakşehir maçına yetişme ihtimali var. Hükmen mağlup olma kuralı gelirse ligin oynanmasının hiçbir anlamı kalmayacak. Sağlıklı bir karar değil. Başkan ile bir sıkıntım yok. Ben buraya laf olsun diye gelmedim. Başarı için şartları zorluyorum. Onun için sorunlar olabilir. Ama ne konuşsak, dışarı sızıyor. Anadolu takımlarında çalıştığım paralara çalışıyorum. Taraftarımız ve başkanımız bırak dediği zaman bırakırım. Sergen Yalçın Beşiktaş’ı bırakamaz. Caner ve Fatih’in takımda kalmasını istemedim.” açıklamalarında bulundu.



Eski dost Ernst'ten Beşiktaş'a kıyak