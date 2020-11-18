Eski dost Ernst'ten Beşiktaş'a kıyak

Danimarka 2. Lig takımlarından Naestved’i satın alan Eski Beşiktaşlı Fabian Ernst, Beşiktaş’a, “Gençleri ve kadroya giremeyen oyuncuları burada oynatabilirim” teklifini yaptı.
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Öte yandan, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda N’Koudou’nun neşeli tavırları dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.
Türkiye'de 7. şampiyonluğuna imza atan ve F1'de tarihin 1 numarası olan Hamilton'a İngiliz hükümetinin “Sir” unvanı vermesi tartışılıyor.
Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı. Koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'e 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Sarı-Kırmızılılar bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a samimi açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçıyla Ay-Yıldızlı ekibin başında 70. sınavına çıkacak. Bugün ülkece ondan ve ekibimizden zafer bekliyoruz.
Beşiktaş'ın 2009 şampiyonluğunda kilit rol oynayan Fabian Ernst, siyah-beyazlı yönetimi mutlu edecek bir teklifte bulundu.