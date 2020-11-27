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aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 13:50
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Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe derbisinin kadrosuna almayacak

Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe derbisinin kadrosuna almayacak

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini şekillendirdi. Başarılı antrenör, Adem Ljajic'i Kadıköy'e götürmeme kararı aldı.

Kovid-19 karantina sürecini tamamlayan ve arka adalesindeki sakatlığı düzelen Welinton dün çalışmalara başladı. Ancak Sergen Yalçın'ın, Brezilyalı stoperi uzun süre takımdan ayrı kalması nedeniyle derbide ilk 11'de düşünmediği belirlendi.

Henüz takıma dönemeyen Domagoj Vida'nın yokluğunda Welinton'u yedek soyunduracağı öğrenilen siyah-beyazlı hocanın, 3-2 kazandıkları Medipol Başakşehir maçında savunmanın ortasında başarılı bir performans ortaya koyan Necip Uysal-Francisco Montero ikilisine yine 11'de şans tanıyacağı ifade edildi.

LJAJIC KADIKÖY’E GÖTÜRÜLMEYECEK

Teknik patron Sergen Yalçın, sakatlığı nedeniyle perşembe günü yapılan antrenmana çıkmayan Adem Ljajic'i ise Fenerbahçe derbisinin kadrosuna almayı düşünmüyor. Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun büyük olasılıkla Kadıköy'e götürülmeyeceği kaydedildi.

ROSIER OYNAYACAK, NSAKALA VE WELINTON YEDEK

Fizik kondisyon açısından en hazır durumda olan futbolcuları sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, sağ bekte Valentin Rosier'i görevlendirecek. Kovid-19 nedeniyle Başakşehir maçını kaçıran Fransız sağ bek hafta başında antrenmanlara dönmüştü.

Bu arada karantina dönemi biten Fabrice N'Sakala bugünkü antrenmanda yer alacak. Uzun süre takımdan ayrı kalan N'Sakala'nın derbide Welinton gibi yedekler arasında yer alması bekleniyor.

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