Serdar Aziz: Hakaretvari bir kelime kullanmadım

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 56’ncı dakikasında kırmızı kart gören Serdar Aziz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Aziz, ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece, ‘yüzümden koluma sekti’ dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım." diye konuştu.
Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren Dilmen, "Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı." dedi.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından maç öncesi "Hatırla" mesajıyla 14 Mayıs 2006'da sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu kaybettiği maça atıfta bulunan daha sonra paylaşımını silen Yukatel Denizlispor'a gönderme yaptı. Sarı-lacivertliler, 2-0 kazandıkları maçın ardından bir paylaşımda bulunarak "Baktıkça bizi hatırla" dedi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, 1 gol attığı ve 2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçını değerlendirdi.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon dış sahada kaybetmiyor.