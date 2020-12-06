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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 23:41
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Serdar Aziz: Hakaretvari bir kelime kullanmadım

Serdar Aziz: Hakaretvari bir kelime kullanmadım

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DHA

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Serdar Aziz, gördüğü kırmızı kart sonrası konuştu. Aziz, "Kameralar çekiyordu, tüm dediklerim yansıdı, asla hakaretvari bir kelime kullandım." dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 56’ncı dakikasında kırmızı kart gören Serdar Aziz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Aziz, ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece, ‘yüzümden koluma sekti’ dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım." diye konuştu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, kaldığı yerden devam! 0-2

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'F.Bahçe 2 Palabıyık: 0'

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren Dilmen, "Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı." dedi.

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F.Bahçe'den Denizli'ye olay gönderme

F.Bahçe'den Denizli'ye olay gönderme

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından maç öncesi "Hatırla" mesajıyla 14 Mayıs 2006'da sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu kaybettiği maça atıfta bulunan daha sonra paylaşımını silen Yukatel Denizlispor'a gönderme yaptı. Sarı-lacivertliler, 2-0 kazandıkları maçın ardından bir paylaşımda bulunarak "Baktıkça bizi hatırla" dedi.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, 1 gol attığı ve 2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçını değerlendirdi.

Kaldığı yerden devam! 0-2
Kaldığı yerden devam! 0-2

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