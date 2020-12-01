  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 18:32
  • |
  • Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten spor yazarlarıyla çevrim içi toplantı: İki önemli hedefimiz var

Şenol Güneş'ten spor yazarlarıyla çevrim içi toplantı: İki önemli hedefimiz var

Paylaş

AA

A Milli Futbol Takımı Teknik direktörü Şenol Güneş, önlerinde Dünya Kupası'na katılmak ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek gibi iki önemli hedef olduğunu söyledi.

Spor yazarlarının çevrim içi sorularını yanıtlayan Güneş, "Önümüzde iki önemli hedef var. Bunlardan ilki mart ayında başlayacak Dünya Kupası elemeleri, ardından Avrupa Şampiyonası." dedi.

Avrupa Şampiyonası'na katılmanın yanı sıra takımın seviyesinin yükselmesiyle beklentilerin arttığına dikkati çeken Güneş, "Ama unutmayalım ki beklentileri büyük olan tahribatı da büyük olur." ifadesini kullandı.

Güneş, Avrupa Şampiyonası için kamp programlarının da hazır olduğunu, Dünya Kupası elemelerindeki şanslarını ise bulunacakları grubun belirleyeceğini dile getirdi.

Dünya Kupası elemelerinin kura çekimine ikinci kademeden katılmalarının önemli olduğunu vurgulayan Güneş, "Ama biz birinci kademede olmayı tercih ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde bunu başaracak sonuçları alabilmek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Kulüplerin finansal durumlarını göz önüne aldıklarında futbolcu üretimine ihtiyaç duyduklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:

Bugün Brezilya'nın 129 ülkede bin 600, Sırbistan'ın 75 ülkede 525, Hırvatistan'ın 63 ülkede 450 oyuncusu var. Biz de son dönemlerde oyuncu ihraç ediyoruz ama yeterli düzeyde değil. Ülkemizde neredeyse kulüplerimiz iflas aşamasındalar ama buna rağmen savurganlık talebi konusunda bir gerilemeleri yok. Oysa ligimize bakarsak bütçesini küçültebilen kulüpler daha büyüdüler. Kaçak yayınlar, kulüplerin idari yapılanmaları, futbolcuların ve teknik adamların vergi mükellefiyetleri, yabancılar dahil tüm oyuncuların Türk lirası üzerinden para almaları gibi konuları da tartışarak farklı bir vizyonu gündeme taşımalıyız.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi
Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi

Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi

Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor
Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor

Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor

Galatasaray'da erken ayrılık! Bavullarını topladı
Galatasaray'da erken ayrılık! Bavullarını topladı

Galatasaray'da erken ayrılık! Bavullarını topladı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim'in hayali gerçek oluyor
Fatih Terim'in hayali gerçek oluyor

Fatih Terim'in hayali gerçek oluyor

Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.

Yeni teknik direktör resmen açıklandı
Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam edecek.

Bir G.Saray açıklaması daha: Yanlış anlaşıldım
Bir G.Saray açıklaması daha: Yanlış anlaşıldım

Bir G.Saray açıklaması daha: Yanlış anlaşıldım

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe mağlubiyetinin ardından Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklama sebebiyle bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Çalımbay “Yanlış anlaşıldım” dedi.

'G.Saray'ı reddetti' iddialarına cevap verdi
'G.Saray'ı reddetti' iddialarına cevap verdi

'G.Saray'ı reddetti' iddialarına cevap verdi

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris, Nijeryalı futbolcunun Sarı-Kırmızılıları reddettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Aboubakar: 'Beni asıl bundan sonra görün'
Aboubakar: 'Beni asıl bundan sonra görün'

Aboubakar: 'Beni asıl bundan sonra görün'

Derbideki performansıyla yıldızlaşan ve attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan Aboubakar'ın konuşması ortaya çıktı.

Cimbom'a büyük müjde! 5 futbolcunun 4'ü negatife döndü
Cimbom'a büyük müjde! 5 futbolcunun 4'ü negatife döndü

Cimbom'a büyük müjde! 5 futbolcunun 4'ü negatife döndü

Galatasaray, lige verilen arada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcusunun 4'ünün testinin negatife döndüğünü açıkladı. Söz konusu oyuncular, Hatayspor maçından 2 gün önce yapılacak testlerde de negatif çıkarsa bu maçın kadrosunda yer alabilecekler.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.