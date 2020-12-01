Atiba Hutchinson, Trabzonspor'un kapısından dönmüş!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson için bir itirafta bulundu.
Sporx'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisine değinen Güneş, siyah-beyazlı takımın ortaya koyduğu üstün mücadelesiyle sarı-lacivertlilerin önüne geçtiğini söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde, Atiba Hutchinson'ın takımdan ayrılmak üzere olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim." dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Atiba Hutchinson itirafı geldi.
Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de faturalar kesilmeye başladı.
• Hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Mauricio Lemos kızağa çekiliyor.
• Denizlispor maçı ile birlikte Serdar Aziz-Tisserand ikilisi tandemde görev yapacak.
• Caner Erkin de tekrar ilk 11'e giriyor.
Son olarak Konyaspor'da görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un gündemine girdi. Dadaşların diğer hoca adayı ise Ünal Karaman.
Galatasaray, Stoke City'den kiraladığı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo'nun sözleşmesini feshediyor.
OGHENEKARO ETEBO
• Kariyerinde çıktığı 138 maçta 12 gol atıp 7 asist yaptı
• Sezon başında geldiği Galatasaray'da gol ve asist yapamadı
• 25 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon bir de kırmızı kart gördü
Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.
Galatasaray, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılaması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısının iptal edildiğini açıkladı.