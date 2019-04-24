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  3. Şenol Güneş'in milli takımdaki maaşı ortaya çıktı

Şenol Güneş'in milli takımdaki maaşı ortaya çıktı

Şenol Güneş'in milli takımdaki maaşı ortaya çıktı

Akşam TV’de Enes Özdemir’in moderatörlüğünü yaptığı Hat Trick programında Akşam Gazetesi editörleri Orçun Özateş ve Tamer Ayeri, gündemi yorumladı.

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Şenol Güneş’in milli takımda alacağı maaşa da değinilen programda Tamer Ayeri, tecrübeli teknik adamın ücretini açıkladı.

‘Şenol Güneş’in alacağı para belli’ diyen Ayeri, şu ifadeleri kullandı:

“Şenol Güneş basın toplantısında, ‘Benim mukavelem haziran ayında yürürlüğe girecek. Çıkışta muhasebeye sorarsınız kaç para alacağımı’ demişti. Güneş şu anda Beşiktaş’tan 2 milyon 250 bin Euro alıyor. Milli takımda alacağı para da bonuslarla beraber 4 milyon Euro civarında bir rakam olacak. Üstelik şöyle bir avantajı var milli takım çalıştırmak kulüp çalıştırmaktan çok daha rahat bir iş çünkü her hafta baskı yemek yerine sadece milli maç dönemlerinde baskı yiyorsunuz. Turnuvaya katılabilirseniz ne âlâ, katılamasanız bile 15 gün size yükleniyorlar sonra unutuluyor zaten. Tekrar kulüp takımlarına dönülüyor.

Şenol Güneş’in milli takımdan alacağı ücret ile Beşiktaş’tan aldığı para arasında çok ciddi bir fark var ve hocanın kafasındaki belirsizlik de sona erdi. ‘Ben buradan sonra milli takıma gideceğim’ diyerek güzel bir sözleşme yaptı.”

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