İşte Beşiktaş'ın yükselişinin perde arkası! Şenol Güneş o gün söylemiş

Orçun Özateş, Beşiktaş’ın ligin 2. yarısındaki yükselişinin perde arkasını anlattı. Özateş şöyle konuştu:

Öncelikle Şenol Hoca’nın hırsından bahsedeyim. Milli Takım’a imza attıktan sonra bazı yorumcular “Milli Takım’a imza attı, Beşiktaş’ı boşlayacak” söylemlerinde bulundu. Bu hocayı çok hırslandırdı. Teknik Heyet ile yaptığı toplantılarda “Sezon sonunda ben Beşiktaş’ı öyle bir yere getireceğim ki, bu sözü söyleyenlere en güzel cevabım sezon sonunda olacak” dedi.

İki şampiyonlukta bile bu kadar hırslı olduğunu söylemiyorlar hocanın. İnanılmaz hırslı, inanılmaz çalışıyor. Takıma inanılmaz motive olmuş durumda ve kazancını aldı.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ HOCASI KİM OLUR?

Fikret Orman’ın kafasındaki ilk isim Abdullah Avcı. Ama Abdullah Avcı’nın Başakşehir’de şampiyonluk yaşaması halinde ayrılmayacağı konuşuluyor. Eğer Abdullah Avcı olmazsa Lucescu. Guti’nin de teknik heyetin içinde olması bekleniyor. Abdullah Avcı Fenerbahçe’nin de gündemine girebilir. Sezon sonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Abdullah Avcı derbisi yaşanabilir.