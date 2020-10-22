Şenol Güneş, İstanbulspor-Akhisarspor maçını statta takip etti

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda İstanbulspor ile Akhisarspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Maç öncesinde İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Güneş’e üzerinde ismi yazılı İstanbulspor forması takdim etti.
A Milli Futbol Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor ile Akhisarspor arasındaki mücadeleyi takip etti.
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