Schalke 04, Sead Kolasinac'ı kiraladı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Bosna Hersekli sol bek oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Daha önce 2012-2017 yıllarında Schalke 04 forması giyen Kolasinac, 2017 yazında transfer olduğu Arsenal'da 113 maça çıktı ve 5 gol attı.
Dünyanın dört bir yanından Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor. Devre arasında olmasa bile yıl sonu ayrılıklar yaşanması bekleniyor.
• Mame Thiam: Çin, Katar ve Suudi Arabistan
• Mert Hakan Yandaş: İspanya, Rusya
• Mbwana Samatta: Belçika
• Altay Bayındır: İtalya
Galatasaray ara transfer için İspanyol forvetle ilgili çalışmalarına ağırlık verdi. Aslan'da Falcao'nun Inter Miami'ye transferi beklenirken Diego Costa'yla da ilk temaslar sağlandı. 32 yaşındaki futbolcu, seçenekleri değerlendirmek için biraz süre istedi.
Ara transfer döneminde Adem Ljajic'le yollarını ayırmayı planlayan Kartal, Sırp yıldızın gönderilmesi sonrasında hücum hattını Anderson Talisca'yla güçlendirmeyi hedefliyor.
DETAY
• Beşiktaş'a geri dönme konusundaki isteğini saklamayan Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, tecrübeli isim için kaynak arayışına girdi.
• Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'den yıllık 12 milyon avro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya ikinci yarı için 2.5 milyon avroluk maaş önerisinde bulunacak.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilen Adem Ljajic için son karar verildi.