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aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 14:06
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Schalke 04, Fenerbahçe'nin görüştüğü Ahmed Kutucu ile ayrılık kararı aldı

Schalke 04, Fenerbahçe'nin görüştüğü Ahmed Kutucu ile ayrılık kararı aldı

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Fanatik

Almanya'nın prestijli gazetelerinden Bild, Schalke 04'ün Ahmed Kutucu ile yollarını ayırma kararı aldığını yazdı. Milli futbolcu ile Fenerbahçe görüşmeler yürütüyor.

Almanya Bundesliga'da 30 maçtır kazanamayan ve Tasmania Berlin'in 32 maç kazanamama rekoruna oldukça yaklaşan Schalke 04, kadroda değişime gitmeyi planlıyor.

BILD’DEN FENER’E SÜPER HABER

Bild'in haberine göre bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan milli oyuncularımızdan Ahmed Kutucu ile yolların ayrılmasına karar verildi.

FENERBAHÇE’YLE GÖRÜŞÜYOR

Schalke, Matondo ve Ahmed Kutucu ile yollarını ayırma kararı alırken milli oyuncumuzun Türkiye'den Fenerbahçe ile görüşmeler yürüttüğü aktarılıyor.

A Milli Takımımızın da formasını giyen 20 yaşındaki Ahmed Kutucu, bu sezon Schalke formasıyla Bundesliga'da 5 maça çıkabildi.

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