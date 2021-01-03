Schalke 04, Fenerbahçe'nin görüştüğü Ahmed Kutucu ile ayrılık kararı aldı

Almanya Bundesliga'da 30 maçtır kazanamayan ve Tasmania Berlin'in 32 maç kazanamama rekoruna oldukça yaklaşan Schalke 04, kadroda değişime gitmeyi planlıyor.
BILD’DEN FENER’E SÜPER HABER
Bild'in haberine göre bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan milli oyuncularımızdan Ahmed Kutucu ile yolların ayrılmasına karar verildi.
FENERBAHÇE’YLE GÖRÜŞÜYOR
Schalke, Matondo ve Ahmed Kutucu ile yollarını ayırma kararı alırken milli oyuncumuzun Türkiye'den Fenerbahçe ile görüşmeler yürüttüğü aktarılıyor.
A Milli Takımımızın da formasını giyen 20 yaşındaki Ahmed Kutucu, bu sezon Schalke formasıyla Bundesliga'da 5 maça çıkabildi.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. Emre Kılınç'ın kırmızı kart pozisyonu ve Marcao'nun tartışılan hareketi hakkında konuşan Dilmen, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a yüklendi.
Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve gözden çıkarılan Mesut Özil için Fenerbahçe yeni bir formül devreye soktu. Sarı-Lacivertliler, Musa Sow'da olduğu gibi Özil'i de sponsorların desteğiyle kadrosuna katmak için hamle yapacak. Fenerbahçe transferde oyuncunun asla ‘hayır' diyemeyeceği isimleri de devreye sokmaya hazırlanıyor.
Almanya'nın prestijli gazetelerinden Bild, Schalke 04'ün Ahmed Kutucu ile yollarını ayırma kararı aldığını yazdı. Milli futbolcu ile Fenerbahçe görüşmeler yürütüyor.
Kayserispor; Silviu Lung, Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Joseph Attamah ve Manuel Fernandes'in sakatlıkları sebebiyle bu akşamki Beşiktaş maçında forma giyemeyeceklerini açıkladı.