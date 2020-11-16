Saracchi'nin gönlü Galatasaray'dan yana

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Saracchi'yi takımda tutmak isteyen Aslan, Leipzig'in, Angelino'nun bonservisini almasını bekliyor. Türkiye'de mutlu olan Uruguaylı da Galatasaray'da kalmak istiyor.

Geçen sezon 1.5 yıllığına Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi, Terim'in vazgeçilmezleri arasına girdi.

Uruguaylı sol beki elinde tutmak isteyen Cim Bom gözünü de Leipzig'e çevirdi. Alman ekibi, Manchester City'den kiraladığı Angelino'nun bonservisini alırsa, Saracchi'nin yeniden kiralanmasının önü açılacak.

500 bin Euro ödemişlerdi

Türkiye'de çok mutlu olan genç oyuncunun da Sarı-Kırmızılılar'da kalmaya sıcak bakması, Cim Bom'u olası bir transfer yarışında öne geçirecek. Bilindiği üzere Galatasaray bu transfer için 500 bin Euro kiralama bedeli ödemişti.