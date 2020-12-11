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aksam.com.tr
  • 11 Aralık 2020 Cuma 17:57
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Samsunspor Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, son yolculuğuna uğurlandı

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IHA

İstanbul'da, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüse yenik düşen Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Kemal Erkanat, bugün saat 14.00’te Kıranköy Mezarlığı’nda yapılan cenaze töreninin ardından defnedildi.

Cenazeye AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş yönetim kurulu üyeleri, Samsunspor Kulübü Derneği üyeleri, Futbol Akademi teknik heyeti, Takım Kaptanı Caner Arıcı ve Veli Çetin, Basketbol Şube yönetimi, teknik heyet, basketbolcular, taraftarlar ve sevenleri katıldı.

Son dakika haberi... Samsunspor Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat hayatını kaybetti

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