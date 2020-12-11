Samsunspor Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, son yolculuğuna uğurlandı

F.Bahçe Mesut Özil'i böyle bitirecek!

Fenerbahçe yönetimi transferde sınırları zorlayan bir strateji izliyor. Sarı-laciverte gönül verenler aylardır, "Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelir mi?" sorusuyla yatıp kalkıyor. Başkan Ali Koç, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" diyor. Fakat kazın ayağı öyle değil. Bir ihtimal var! Fenerbahçe ile Mesut Özil'in yolları nasıl kesişir? İşte son yılların en büyük transfer operasyonunun cevabı..