Son dakika haberi... Samsunspor Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat hayatını kaybetti

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İlkadım Futbol Akademi Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mustafa Erkanat, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Geçen ay içerisinde Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre evde tedavi gören Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, tedavilerinin önlem amaçlı olarak devam etmesi için hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Mustafa Erkanat’ın tüm çabalara rağmen sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.
20 Kasım’dan bu yana hastanede gözetim altına alınan Başkan Yüksel Yıldırım’ın ise normal odada tedavisine devam ediliyor.
Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat koronavirüs nedeniyle vefat etti.
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