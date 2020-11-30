Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova-Salzburg maçını Ali Palabıyık yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçını yönetecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

