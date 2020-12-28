  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:04
  • |
  • Son Güncelleme:

Samet Aybaba, Manuel Fernandes'i maç kadrosuna almadı

Samet Aybaba, Manuel Fernandes'i maç kadrosuna almadı

Paylaş

Kayserispor'un flaş transferlerinden Manuel Fernandes, teknik direktör Samet Aybaba'nın kararıyla Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Manuel Fernandes maç kadrosuna alınmadı. Portekizli futbolcu, Teknik direktör Samet Aybaba'nın kararı ile Ankara kafilesinde yer almadı.

Manuel Fernandes, bu sezon Hes Kablo Kayserispor forması ile 8 Süper Lig maçına çıktı.6 maçta ilk 11'de oynayan Portekizli oyuncu 42. dakika sahada kaldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ağaoğlu'nun sözleri olay oldu! Avcı istifa mı ediyor?
Ağaoğlu'nun sözleri olay oldu! Avcı istifa mı ediyor?

Ağaoğlu'nun sözleri olay oldu! Avcı istifa mı ediyor?

Fener'i ayağa kaldıracak transfer! Taraftarları heyecan sardı
Fener'i ayağa kaldıracak transfer! Taraftarları heyecan sardı

Fener'i ayağa kaldıracak transfer! Taraftarları heyecan sardı

Yönetimden Belhanda'ya şok tavır! Menajeriyle birlikte...
Yönetimden Belhanda'ya şok tavır! Menajeriyle birlikte...

Yönetimden Belhanda'ya şok tavır! Menajeriyle birlikte...

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de 3 yıldız için karar verildi
Fenerbahçe'de 3 yıldız için karar verildi

Fenerbahçe'de 3 yıldız için karar verildi

Süper Lig'e geçen sezon damga vuran Cisse, Sosa ve Novak'ın bu yıl henüz istenen noktaya ulaşmaması konusunda telaş yapılmıyor. Sezon başı kampını kaçıran ve yoğun fikstürde dalgalanmalar yaşayan 3 yıldız için sabır isteniyor.

Fener'e ilaç gibi transfer! İtalyanlar doğruladı
Fener'e ilaç gibi transfer! İtalyanlar doğruladı

Fener'e ilaç gibi transfer! İtalyanlar doğruladı

Stoper bölgesinde sorun yaşayan F.Bahçe, Laziolu Radu'yu gözüne kestirdi. İtalyanlar bu girişimi doğruladı

Oğulcan'ın G.Saray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmi gibi
Oğulcan'ın G.Saray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmi gibi

Oğulcan'ın G.Saray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmi gibi

Galatasaray'ın son haftalardaki parlayan yıldızı Oğulcan Çağlayan'ın 7 yıl sonra Galatasaray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmlerinin senaryosunu aratmayacak cinsten.

Galatasaraylıların artık içi çok rahat
Galatasaraylıların artık içi çok rahat

Galatasaraylıların artık içi çok rahat

Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün corona virüse yakalanması sonrasında eldivenleri kapan Okan Kocuk, 3 haftalık süreçte kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatan 25 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk'un gelişimi Galatasaray'da teknik heyeti memnun etti.

Ali Koç'un Samandıra'da takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı
Ali Koç'un Samandıra'da takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı

Ali Koç'un Samandıra'da takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin dünkü idmanını izlemeye Samandıra'ya gelen başkan Ali Koç'un futbolcularla yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Zirveye aslan pençesi
Zirveye aslan pençesi

Zirveye aslan pençesi

Trabzon deplasmanından galibiyetle dönen Cim-Bom, dış sahada daha fazla gol attı! Sarı-Kırmızılılar, form grafiğiyle rakiplerine korku salıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.