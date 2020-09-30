'Samatta, yeniden doğacak'

AKŞAM

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta'yı kadrosuna katması, yıldız golcünün ülkesi Tanzanya basınında da ses getirdi.

Tanzanya basını, İngiltere’de başarılı olamayan Samatta’nın, Fenerbahçe’ye transferinin yeniden doğuş için bir şans olduğunu öne sürdü. Sarı-Lacivertliler’in bu sezon başarılı olmak için ‘Transfer çılgınlığına’ girdiği belirtilerek, yeni alınan oyuncuların listesi de yayınlandı.

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