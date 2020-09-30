'Samatta, yeniden doğacak'

Tanzanya basını, İngiltere’de başarılı olamayan Samatta’nın, Fenerbahçe’ye transferinin yeniden doğuş için bir şans olduğunu öne sürdü. Sarı-Lacivertliler’in bu sezon başarılı olmak için ‘Transfer çılgınlığına’ girdiği belirtilerek, yeni alınan oyuncuların listesi de yayınlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.
Beşiktaş, Sporting Lizbon'un sağ beki Valentin Rosier ile prensipte anlaşmaya vardı.
İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu 4. turunda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Tottenham, Chelsea'yi penaltılarda 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'da gribal gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti olan Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek kafileden çıkartıldı.
Fenerbahçe, Michael Frey'i Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiraladığını açıkladı.
La Liga'da mücadele eden Celta Vigo'nun forvetteki en önemli oyuncusu Iago Aspas, Türk futbolcu Emre Mor'dan övgüyle söz etti.