Edin Visca'dan Fenerbahçe telefonu: 'Beni al Emre abi!'

AKŞAM

İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Edin Visca hakkında Bosna basını, ilginç bir iddia ortaya attı.

Medipol Başakşehir'de sezonun ilk üç maçında etkisiz bir görüntü çizen Edin Visca’nın ayrılmak istediği iddia edildi.

Bosna basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli oyuncu, eski takım arkadaşı olan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe gelmek istediğini iletti.

Marcao'nun transfer parası Fenerbahçe'den

'Samatta, yeniden doğacak'