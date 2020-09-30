Edin Visca'dan Fenerbahçe telefonu: 'Beni al Emre abi!'

Medipol Başakşehir'de sezonun ilk üç maçında etkisiz bir görüntü çizen Edin Visca’nın ayrılmak istediği iddia edildi.
Bosna basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli oyuncu, eski takım arkadaşı olan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe gelmek istediğini iletti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.
Beşiktaş, Sporting Lizbon'un sağ beki Valentin Rosier ile prensipte anlaşmaya vardı.
İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu 4. turunda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Tottenham, Chelsea'yi penaltılarda 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'da gribal gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti olan Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek kafileden çıkartıldı.
Fenerbahçe, Michael Frey'i Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiraladığını açıkladı.
La Liga'da mücadele eden Celta Vigo'nun forvetteki en önemli oyuncusu Iago Aspas, Türk futbolcu Emre Mor'dan övgüyle söz etti.