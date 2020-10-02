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aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 08:00
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Samatta: 'Fenerbahçe'ye hayır denmez'

Samatta: 'Fenerbahçe'ye hayır denmez'

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AKŞAM

Sarı-Lacivertliler'in Tanzanyalı golcüsü, teklif aldığında düşünmeden kabul ettiğini söyledi. Fenerbahçe'nin dünya çapında bir kulüp olduğunu belirten Samatta, “Fenerbahçe gibi bir takım sizi isteyince ‘hayır' demek imkansız. Gol krallığına değil şampiyonluğa konsantre oldum.” dedi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbawana Samatta, Sarı-Lacivertli kulüpten övgüyle bahsetti. Takıma çok çabuk adapte olduğunun altını çizen Tanzanyalı golcü yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dünyaca bilinen bir kulüp... Fenerbahçe gibi bir takım sizi isteyince ‘hayır’ demek imkansız... Herkesin benden gol atmamı beklediğini biliyorum ama takımımızın ne yaptığı önemli.

ÜZERİMDE BASKI HİSSETMİYORUM

Ben, her şeyimizi vermek istiyorum. Oynadığımız her maçı kazanırsak ben zaten mutlu olurum, odak noktam gol kralı olmak değil, takıma faydalı olmak hedefim. Gol krallığına değil şampiyonluğa konsantre oldum. Fenerbahçe’ye katıldığım ilk günden bu yana harika bir atmosfer vardı, herkes her şeyin bilincinde ve adaptasyon süreci çok kolay oldu. Lig başladı ve herkesin en iyi şekilde süreci atlatması gerekiyor. Üzerimde bir baskı hissetmiyorum.”

BEN DE BİR MÜSLÜMANIM

Yardımsever bir insan olduğunun da altını çizen Samatta, “Ben de bir insanım ve Müslümanım. Belki de tanrı beni seçti, yardımcı olmak gerekiyor. Ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Herkes aynı şartlarda değil, imkanı olmayanlarla imkanlarımızı paylaşabiliriz” dedi. Samatta, Aston Villa dönemiyle ilgili ise, “Aston Villa’da sergilediğim performans için kimseyi suçlayamam. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma gelmeden önce yaşamam gereken bir tecrübeydi. Belki de Tanrı’nın planı buydu” ifadelerini kullandı.

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