'Bu kalp seni unutur mu?'

AKŞAM

Fenerbahçe tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Alex, gönderilişinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hala Sarı-Lacivertli taraftarlar tarafından özlemle anılıyor...

2004 yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye imza atan ve 8 yıl Sarı-Lacivertli formayı giyerek kulübün tarihine adını altın harflerle yazdıran Alex de Souza’nın Sarı-Kanarya’ya vedasının üzerinden de tam 8 yıl geçti. 2012’nin Ekim ayında Brezilyalı yıldız gözyaşları içinde “Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler” mesajıyla Sarı-Lacivertliler’den ayrıldı.

"SEN BAŞKAYDIN"

Üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen Sarı-Lacivertli taraftarlar, Alex de Souza’yı özlemle anıyor. Futbol severler sosyal medyada Alex’e duydukları sevgiyi ve hasreti şu sözlerle dile getirdiler: “Her taraftarın sevdiği nadir futbolculardan... İyi ki Türkiye seni izleyebildi kralex.”, “Sen başkaydın ne doktorum.”, “Bu kalp seni unutmaz, unutmuyor da kaptan.”, “Bizi senden ayıranları asla affetmiyorum kaptan.”, “Sen bizim yaşayan efsanemizsin Alex."