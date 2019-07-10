Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

Daha önce Fenerbahçe, Sion ve Roma'da da forma giyen orta saha oyuncusu, son olarak Empoli için ter dökmüştü. Salih, Empoli'de 14 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.