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  3. Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, son olarak İtalya'nın Empoli takımında oynayan 25 yaşındaki Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

Daha önce Fenerbahçe, Sion ve Roma'da da forma giyen orta saha oyuncusu, son olarak Empoli için ter dökmüştü. Salih, Empoli'de 14 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

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