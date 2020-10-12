  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Ekim 2020 Pazartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Sakatlık dalgası geliyor

Sakatlık dalgası geliyor

Paylaş

AKŞAM

Kevin de Bruyne, yoğun maç programından şikayetçi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Belçikalı yıldız, futbolcuların maruz kaldığı yoğun maç temposu sonrasında sağlam kalamayacaklarını ve sakatlıkların artacağını söyledi.

SKY Sports’a açıklamalarda bulunan Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne, “Neredeyse 2 senedir kesintisiz oynuyorum. Ancak oyuncuları dinleyen kimse yok. Kendi içimde bulunduğum duruma bakınca, sadece 8-9 günlük bir aram oldu. Eşim hamile olduğu için tatile gidemedim. Eğer sezon sonuna kadar bu şekilde devam edersem hiç dinlenemeden aralıksız 2 sene boyunca oynamış olacağım. Vücudunuz dinlenmek için adeta feryat ediyor.” ifadelerini kullandı.

ÇOK İYİ PARALAR KAZANIYORLAR 

Manchester City’nin yıldızı, “Ancak kimse oyuncuları dinlemiyor. Herkes, ‘iyi para kazanıyorlar, bir şekilde üstesinden gelmeliler’ diyor. Pek çok oyuncu için ciddi bir sakatlık dalgasının yaklaştığını görebiliyorum, inanın bana. Ben daima %100’ümü veririm, %80’imle oynayamam. Maç fikstürü sıkışık olduğu için sahada daha düşük bir performans gösteremem. Bu yüzden de sakatlanma riskim oldukça yükseliyor.” dedi.

KARİYERLERİ SONA ERECEK

Belçikalı oyuncu, “Sahada yüzde 100’ünü veren tek futbolcu ben değilim. Birçok oyuncu da aynı mantıkla maçlara çıkıyor. Sonuna kadar mücadele eden adamları sürekli maçlara çıkarırsanız bir yerde lastik patlar. Sakatlıklar sebebiyle takımlar zarar görüyor ancak bazı futbolcuların kariyeri bile bitebilir. İngiltere’de pandemi öncesinde de çok maç yapıyorduk. Şimdi ise işler iyice çığrından çıkmış durumda.” diye konuştu.

Galatasaray'da muhalefet Fatih Terim için harekete geçti: Başkan ol

CITY’DE HALİNDEN ÇOK MEMNUN

Transferle ilgili konuşan Manchester City’nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, “Burada çok mutluyum. Mukavelem devam ediyor. Elbette sürekli bazı haberler çıkıyor ama şu anda benim için değişen bir şey yok. Bu sezon City için ter dökeceğimi biliyorum. Gelecek ne gösterir hiç kimse bilemez ama tekrar tekrar söylüyorum, City’de olmaktan mutluyum.” diye konuştu.

BU ZİNCİR KIRILMALI

Şampiyonlar Ligi’yle ilgili de görüş bildiren De Bruyne, “Her yıl bir yere kadar gelip orada kalıyoruz. Bu zinciri kırmamız gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama bunu yapmalıyız.” dedi.

HEDEFİMİZ BELLİ

Belçikalı futbolcu, “Geçen sezon Liverpool şampiyon oldu. Biz elbette ki her zaman ligde şampiyon olmak istiyoruz. Bu yıl da hedefimiz aynı. Ancak rakiplere de saygı duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Christoph Daum, geri dönüyor

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'
'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'

'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'

G.Saray'da muhalefet Terim için harekete geçti: Başkan ol
G.Saray'da muhalefet Terim için harekete geçti: Başkan ol

G.Saray'da muhalefet Terim için harekete geçti: Başkan ol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki
Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki

Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki

Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.

Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da
Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da

Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da

Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.

İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor
İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor

İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor

Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a mesaj
Mert Hakan'dan Erol Bulut'a mesaj

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a mesaj

Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.

G.Saray'dan Gomis hamlesi
G.Saray'dan Gomis hamlesi

G.Saray'dan Gomis hamlesi

Galatasaray, 2018 yılında Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini alamadığı için konuyu FIFA'ya taşıdı.

Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı
Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı

Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.