Sakatlık dalgası geliyor

SKY Sports’a açıklamalarda bulunan Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne, “Neredeyse 2 senedir kesintisiz oynuyorum. Ancak oyuncuları dinleyen kimse yok. Kendi içimde bulunduğum duruma bakınca, sadece 8-9 günlük bir aram oldu. Eşim hamile olduğu için tatile gidemedim. Eğer sezon sonuna kadar bu şekilde devam edersem hiç dinlenemeden aralıksız 2 sene boyunca oynamış olacağım. Vücudunuz dinlenmek için adeta feryat ediyor.” ifadelerini kullandı.
ÇOK İYİ PARALAR KAZANIYORLAR
Manchester City’nin yıldızı, “Ancak kimse oyuncuları dinlemiyor. Herkes, ‘iyi para kazanıyorlar, bir şekilde üstesinden gelmeliler’ diyor. Pek çok oyuncu için ciddi bir sakatlık dalgasının yaklaştığını görebiliyorum, inanın bana. Ben daima %100’ümü veririm, %80’imle oynayamam. Maç fikstürü sıkışık olduğu için sahada daha düşük bir performans gösteremem. Bu yüzden de sakatlanma riskim oldukça yükseliyor.” dedi.
KARİYERLERİ SONA ERECEK
Belçikalı oyuncu, “Sahada yüzde 100’ünü veren tek futbolcu ben değilim. Birçok oyuncu da aynı mantıkla maçlara çıkıyor. Sonuna kadar mücadele eden adamları sürekli maçlara çıkarırsanız bir yerde lastik patlar. Sakatlıklar sebebiyle takımlar zarar görüyor ancak bazı futbolcuların kariyeri bile bitebilir. İngiltere’de pandemi öncesinde de çok maç yapıyorduk. Şimdi ise işler iyice çığrından çıkmış durumda.” diye konuştu.
CITY’DE HALİNDEN ÇOK MEMNUN
Transferle ilgili konuşan Manchester City’nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, “Burada çok mutluyum. Mukavelem devam ediyor. Elbette sürekli bazı haberler çıkıyor ama şu anda benim için değişen bir şey yok. Bu sezon City için ter dökeceğimi biliyorum. Gelecek ne gösterir hiç kimse bilemez ama tekrar tekrar söylüyorum, City’de olmaktan mutluyum.” diye konuştu.
BU ZİNCİR KIRILMALI
Şampiyonlar Ligi’yle ilgili de görüş bildiren De Bruyne, “Her yıl bir yere kadar gelip orada kalıyoruz. Bu zinciri kırmamız gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama bunu yapmalıyız.” dedi.
HEDEFİMİZ BELLİ
Belçikalı futbolcu, “Geçen sezon Liverpool şampiyon oldu. Biz elbette ki her zaman ligde şampiyon olmak istiyoruz. Bu yıl da hedefimiz aynı. Ancak rakiplere de saygı duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.
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