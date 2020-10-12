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  • 12 Ekim 2020 Pazartesi 08:00
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Galatasaray'da muhalefet Fatih Terim için harekete geçti: Başkan ol

Galatasaray'da muhalefet Fatih Terim için harekete geçti: Başkan ol

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AKŞAM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in seçim kararı alması sonrası muhalefet harekete geçti. Seçim çalışmalarına başlayan muhalefet Fatih Terim'e başkan olması için baskı yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı ise bu konuda net bir karar vermiş değil. Başkan Cengiz'in adaylık durumu Terim'in kararında etkili olacak.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz’in seçim işareti vermesinin ardından muhalefet çalışmalarını hızlandırdı. Başkan adayı arayan muhalefet, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de kapısını çaldı. Başkan olması için Fatih Terim’e yoğun bir baskı var. Tecrübeli çalıştırıcı ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil. Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz’in adaylık durumuna göre bir karar verecek. Cengiz ise adaylık konusunda net bir karar vermedi.

İLK TEKLİFİ ALP YALMAN YAPMIŞTI 

Fatih Terim’e ilk başkanlık teklifi 7 ay önce yapıldı. Bu teklifi Terim’e eski başkan Alp Yalman yaptı. Yalman’dan gelen ve camianın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi tecrübeli çalıştırıcı uygun görmemişti. Terim’in o dönem, Başkan Mustafa Cengiz’in sağlık durumu nedeniyle teklifi geri çevirdiği belirtildi. Camianın etkili isimlerinden biri olan Alp Yalman, Fatih Terim’in başkan olmasını çok istiyor. Yalman’ın Terim ile bir görüşme daha yapması bekleniyor. 

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FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Başkanlık süresi için seçimin tarihi çok önemli. Başkan Mustafa Cengiz’in görev süresi 2021 yılının Mayıs ayında bitiyor. Mayıs ayında bir seçim yapılırsa seçilen başkanın görev süresi 3 senelik olacak. Mayıs ayından önce seçim yapılırsa seçilen başkan ‘Mayıs’a kadar görev yapacak. O zaman adaylar farklılık gösterebilir. Mayıs ayından önce seçim yapılırsa tecrübeli bir isim etrafında toplanılabilir. Duygun Yarsuvat döneminde böyle bir süreç yaşanmıştı.

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TERİM KONUŞUYOR

Öte yandan Fatih Terim, bugün saat 19.00’da beIN SPORTS’a konuk olacak. Terim, birçok konuya açıklık getirecek. Terim’in açıklamaları hafta boyunca bölümler halinde ekrana gelecek. Tecrübeli teknik adamın açıklamaları merakla bekleniyor. 

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