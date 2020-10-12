Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis hamlesi

2018 yılında Galatasaray’dan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e 6 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Bafetimbi Gomis’in, bilindiği üzere son taksiti henüz ödenmemişti.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al-Hilal’in, Fransız golcünün son taksiti olan 2 milyon euroyu ödemediği ve bu nedenle Galatasaray’ın Suudi ekibini FIFA’ya şikayet ettiği belirtildi. Ayrıca Gomis’in henüz alacaklarını da alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımı Al-Hilal’i FIFA’ya şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi.
2019'DA DA YAŞANMIŞTI
Bilindiği üzere Suudi Arabistan ekibi 1 Mart 2019 tarihinde ödemesi gereken 2 milyon euroluk son taksiti geciktirmiş ve Sarı-Kırmızılı kulüp, Al-Hilal’e 10 gün mühlet vermişti.
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.
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Galatasaray, 2018 yılında Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini alamadığı için konuyu FIFA'ya taşıdı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.